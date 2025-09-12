'ये लोग डिमांड करते हैं 11 वैनिटी वैन', डायरेक्टर संजय गुप्ता ने खोली फिल्मी सितारों की पोल, बोले- अमिताभ बच्चन...

फिल्म डायरेक्टर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) ने बॉलीवुड में बढ़ते स्टाफ के खर्च के मुद्दे पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि आजकल कुछ सितारे सात-सात वैनिटी वैन तक की मांग करते हैं. जबकि अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) एकमात्र ऐसे फिल्म स्टार हैं जो आज भी अपने कर्मचारियों का खर्च खुद उठाते हैं और फिल्म मेकर्स से उनका बिल नहीं लेते. उन्होंने अजय देवगन, ऋतिक रोशन और कुछ अन्य सितारों की भी तारीफ की कि उनके पास ज्यादा कर्मचारी नहीं हैं.

साइरस ब्रोचा के पॉडकास्ट पर संजय गुप्ता ने उस इंडस्ट्री के बारे में कई किस्से साझा किए, जहां उन्होंने 40 साल काम किया है. उन्होंने अपनी टीनएज में एक असिस्टेंट के रूप में शुरुआत की और 1994 में फिल्म आतिश: फील द फायर से डायरेक्शन में कदम रखा. उन्होंने स्टार्स के बढ़ते स्टाफ्स के खर्चे पर कहा कि "पुराने ज़माने के सभी लोग, जिनमें मिस्टर बच्चन, अजय देवगन और ऋतिक रोशन भी शामिल हैं, उनके पास सिर्फ एक मेकअप मैन और एक स्पॉट बॉय होता है. निर्माता एन्टोरेज की लागत के बारे में शिकायत करते हैं, और यह सही भी है, और अचानक आपको लाखों रुपये देने पड़ रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "मैं कुछ ऐसे अभिनेताओं को जानता हूं जिनके पास छह मेकअप वैन हैं. पहली वैन उनका पर्सनल स्पेस है. यह सच है. मैं बहुत गंभीर हूं. वहां साहब नंगे बैठते हैं. फिर, उसके बगल में साहब की दूसरी वैन है, वहां पर साहब मेकअप और बाल करते हैं. उसके बाजू में वैन है जहां साहब मीटिंग करते हैं. मेरी बात सुनो. एक चौथी वैन है, जिसमें उनका जिम है. वहां साहब वर्कआउट करते हैं".

स्टार कपल्स के लिए 11 वैन

अपनी बात जारी रखते हुए, संजय ने कहा, “एक शेफ सेट पर रहता है, और सारा दिन, वह बस ग्राम के हिसाब से खाना तौलता रहता है. फिर एक छठी वैन है! पांच वैन का स्टाफ किधर बैठेगा?" संजय ने कहा कि स्टार कपल्स की हालत और भी खराब है, क्योंकि वे अलग वैन की मांग करते हैं. उन्होंने कहा, "सेट पर 11 वैन आती हैं. क्या वे घर पर साथ खाना नहीं खाते? वे पति-पत्नी हैं, फिर भी उनके पास अलग किचन वैन हैं! मैं बिल्कुल भी बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कह रहा. यह एक सच्चाई है".

संजय गुप्ता ने कहा कि अमिताभ बच्चन ही एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं, जो इन चलन से सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा, "मिस्टर बच्चन आपको अपने स्टाफ को कभी भी तनख्वाह नहीं देने देते. कुछ भी नहीं. न कोई दिहाड़ी, न कोई किराया. वह कहते हैं, 'यह मेरा स्टाफ है; यह निर्माता का काम नहीं है".