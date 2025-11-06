बीजेपी के लिए वोट मांगते-मांगते अचानक निरहुआ ने बिग बॉस में नॉमिनेटेड नीलम गिरी के लिए की वोट अपील, हुए ट्रोल

भोजपुरी स्टार और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव (निरहुआ) ने बुधवार (5 नवंबर) को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. इस वीडियो में निरहुआ ने बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव और रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर फैंस से वोट देने की अपील की, लेकिन वीडियो की वजह से उनका यह मैसेज कुछ अलग तरीके से वायरल हुआ और उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है.

वीडियो में निरहुआ हेलीकॉप्टर में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने नमस्ते और प्रणाम करते हुए लोगों से सीधे अपील की कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को वोट दें. उन्होंने कहा, "बिहार में चुनाव है. कृपया एनडीए के उम्मीदवारों को वोट दें." हालांकि, चुनाव से जुड़ी यह अपील वीडियो में बहुत छोटी थी.

इसके बाद निरहुआ ने अचानक अपने फैंस से 'बिग बॉस 19' में नॉमिनेट हुई अभिनेत्री नीलम गिरी को वोट देने की अपील करनी शुरू कर दी. उन्होंने कहा, "बिग बॉस में नीलम गिरी को वोट दें. वह नॉमिनेट हो गई हैं. आप एक बार में उन्हें 99 वोट दे सकते हैं."

इस वीडियो को लेकर लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं कि निरहुआ ने राजनीतिक चुनाव की बात करते हुए अचानक एक रियलिटी शो की वोटिंग की इतनी लंबी अपील क्यों की. उनके इस वीडियो पोस्ट पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन निरहुआ के लिए बिग बॉस की वोटिंग ज्यादा जरूरी है. कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव और टीवी शो की बातें एक साथ करना थोड़ा अजीब है.

बिहार का विधानसभा चुनाव 18वीं विधानसभा के लिए है और इसमें कुल 243 सीटों पर मुकाबला होगा. चुनाव दो चरणों में होगा, पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी. चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे.

वहीं, बिग बॉस 19 भी इस समय काफी चर्चा में है. इसे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान होस्ट कर रहे हैं. नीलम गिरी इस बार शो की प्रतियोगी हैं. उनके अलावा, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज भी नॉमिनेट हैं. बिग बॉस का यह सीजन जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी दोनों प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होता है.

