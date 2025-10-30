दिलजीत दोसांझ के साथ ऑस्ट्रेलिया में बदतमीजी, एयरपोर्ट पर उतरते ही लोग बोले 'कैब ड्राइवर आ गया...'

सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने ताजा एल्बम AURA को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड टूर पर हैं. सिडनी शो से ठीक पहले बैकस्टेज की झलकियां शेयर करते हुए उन्होंने एक चौंकाने वाला राज खोला. ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही वह नस्लभेदी (रेसिस्ट) कमेंट्स का शिकार हो गए जहां कुछ लोगों ने उन्हें ‘कैब ड्राइवर' जैसे शब्दों से नवाजा.

दिलजीत का चौंकाने वाला बयान

एक यूट्यूब वीडियो में दिलजीत ने बताया कि जैसे ही वे ऑस्ट्रेलिया लैंड हुए, पैपराजी ने फोटो खींचना शुरू कर दिया. जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, तो कई यूजर्स ने बड़े ही अजीब कमेंट्स किए. उन्होंने कहा, “कुछ न्यूज एजेंसियों ने मेरी एंट्री की रिपोर्ट की, तो लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा ‘फ्रेश ऊबर ड्राइवर शिफ्ट पर आ गया' या ‘7-11 के नए स्टाफ मेम्बर पहुंचे'. मैंने ढेर सारे ऐसे नफरत भरे मैसेज देखे. मुझे यकीन है कि दुनिया को सीमाओं से परे एकजुट होना चाहिए कोई दीवार नहीं होनी चाहिए.”

नाराजगी के बजाय दिया पॉजिटिव मैसेज

दिलजीत ने साफ किया कि ‘कैब चालक' या ‘ट्रक ड्राइवर' से तुलना उन्हें बिल्कुल जरूरी नहीं लगती. उन्होंने जोर देकर कहा, “ऐसी तुलना से मुझे तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ये लोग समाज की रीढ़ हैं. ट्रक ड्राइवरों के बिना तो घरों तक अनाज भी न पहुंचे. मैं किसी से नाराज नहीं हूं, बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी मेरे दिल में सिर्फ प्यार है.”

इस भावुक स्टेटमेंट ने फैंस को रुला दिया. सोशल मीडिया पर फैन्स ने दिलजीत की हिम्मत की तारीफ की और एकजुटता का पैगाम फैलाया.

प्रोफेशनल लाइफ में भी बिजी

कैरियर की बात करें तो दिलजीत पंजाबी से बॉलीवुड तक छाए हुए हैं. ताजा रिलीज सरदार जी 3 (पंजाबी) और डिटेक्टिव शेरदिल (हिंदी) में वे नजर आए. सरदार जी 3 पर विवाद भी मचा, खासकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की कास्टिंग को लेकर. फिल्म भारत में अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन विदेशों में धमाल मचा चुकी है.

आने वाली फिल्मों में बॉर्डर 2 एक बड़ी फिल्म है, जहां दिलजीत सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी के साथ दिखेंगे. 15 अक्टूबर को AURA एल्बम लॉन्च हुआ था. दिलजीत लगातार अपने टूर की वीडियो क्लिप्स शेयर कर फैंस से जुड़े रहते हैं.