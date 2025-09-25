पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने की वजह से 'देशद्रोही' कहलाए दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरी फिल्म पहलगाम अटैक से...

सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ ने पहलगाम आतंकी हमले, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हनिया आमिर के साथ अपनी फिल्म सरदारजी 3 की कंट्रोवर्सी और हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मैच पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. मलेशिया में अपने कॉन्सर्ट में बोलते हुए, दिलजीत ने कहा कि उनकी फिल्म सरदारजी 3 की शूटिंग आतंकी हमले से पहले हुई थी और मैच उसके बाद खेला गया था. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास देने के लिए कई जवाब हैं, लेकिन वे चुप रहे हैं.
दिलजीत दोसांझ ने सरदारजी 3 विवाद पर बात की
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिलजीत को नेशनल फ्लैग को सलामी देते हुए कई क्लिप सामने आए. उन्होंने कहा, "वो मेरे देश का झंडा है. हमेशा सम्मान करो." इसके बाद उन्होंने दर्शकों से कुछ बातें करने की इजाजत ली. उन्होंने पंजाबी में कहा, "जब फरवरी में मेरी फिल्म सरदारजी 3 की शूटिंग हो रही थी, तब मैच खेले जा रहे थे."
पहलगाम हमले और भारत-पाक मैच पर दिलजीत
दिलजीत ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जाहिर किया. यह दुखद घटना 22 अप्रैल को हुई थी और इसमें 26 लोग मारे गए थे, इनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे. उन्होंने कहा, "उसके बाद, पहलगाम में दुखद आतंकी हमला हुआ. उस समय और अब भी, हम हमेशा यही दुआ करते रहे हैं कि आतंकवादियों को कड़ी सजा मिले. फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी फिल्म हमले से पहले शूट हुई थी और मैच हमले के बाद खेला गया था."
भारत और पाकिस्तान हाल ही में 14 सितंबर को एशिया कप के लिए क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने हुए थे. भारत ने मैच तो जीत लिया, लेकिन विपक्षी टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. सिंगर ने मीडिया की भी आलोचना की. उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रीय मीडिया ने मुझे देशद्रोही दिखाने की पूरी कोशिश की लेकिन पंजाबी और सिख समुदाय कभी भी देश के खिलाफ नहीं जा सकते."
दिलजीत ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वह क्यों चुप हैं?
दिलजीत ने यह भी कहा कि उनके पास इन आरोपों के कई जवाब हैं. उन्होंने कहा, "मेरे पास कई जवाब हैं, लेकिन मैं चुप रहा, सब कुछ अपने अंदर ही रखा. मैं कुछ नहीं बोला. मेरे पास कई जवाब हैं. कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपको उस जहर को अपने अंदर नहीं लेना चाहिए. मैंने जिंदगी से यही सीखा है. इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा... कहने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं वो बकवास नहीं करना चाहता."
पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने पर मचा बवाल
इस साल की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के समय में अपनी फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी कलाकार हानिया आमिर को कास्ट करने के लिए दिलजीत की आलोचना हुई थी. सरदार जी 3 में नीरू बाजवा, गुलशन ग्रोवर और सपना पब्बी जैसे कलाकार भी थे. अमर हुंदल के डायरेक्शन में बनी सरदार जी-3 27 जून को विदेशों में रिलीज हुई थी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं