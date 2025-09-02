दिलजीत दोसांझ ने गोद लिए 10 गांव, तो एमी वर्क ने लिया 200 घरों का जिम्मा, इन स्टार्स ने भी बढ़ाया मदद का हाथ

विज्ञापन

पंजाब में इस वक्त बाढ़ ने आमजन बेहाल कर दिया है. पंजाब की नदियां अपने उफान पर है और चारों ओर जलभराव हो गया है. जलस्तर बढ़ने से ब्यास, सतलुज और रावी नदियां अपने उफान पर है और पंजाब में भारी तबाही मचा रही है.

नई दिल्ली:

पंजाब में इस वक्त बाढ़ ने आमजन बेहाल कर दिया है. पंजाब की नदियां अपने उफान पर है और चारों ओर जलभराव हो गया है. जलस्तर बढ़ने से ब्यास, सतलुज और रावी नदियां अपने उफान पर है और पंजाब में भारी तबाही मचा रही है. पंजाब बाढ़ में आमजन का जीना मुहाल हो गया है और पानी घरों के अंदर तक भर गया है. लोगों को अपने गांव से पलायन करना पड़ रहा है. ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिल्मी स्टार्स मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं. इसमें दिलजीत दोसांझ, शहनाज गिल और सोनम बाजवा समेत कई पंजाबी और बॉलीवुड स्टार्स ने बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने का काम किया है.

दिलजीत दोसांझ ने गोद लिए 10 गांव

इस आपदा में वर्ल्ड फेमस और स्टार पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने पंजाब में कई गांव गोद ले लिए हैं. इसमें गुरदासपुर और अमृतसर के 10 गांव को गोद ले लिया है. एनजीओ और लोकल बॉडी की मदद से सिंगर यहां राहत सहायता पहुंचा रहे हैं. इसमें पानी, खाना और मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं और इनके रहने का भी इंतजाम किया जा रहा है. दिलजीत की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें कैप्शन में लिखा है, 'हम साथ मिलकर फिर निर्माण कर सकते हैं.

200 घरों की मदद उठाया जिम्मा

तो वहीं पंजाबी सिंगर एमी वर्क ने भी अपने इंस्टा पोस्ट में मदद का एलान किया है. सिंगर ने बाढ़ से प्रभावित हुए 200 घरों की जिम्मेदारी उठाने का साहस किया है. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'आइए हम सभी मिलकर जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करें'. पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने मदद के लिए एक पोस्ट शेयर किया है. वहीं,  शहनाज गिल ने भी गाड़ी में सामान भरकर बाढ़ प्रभावितों के लिए पहुंचाया है. इससे पहले सोनू सूद, संजय दत्त और करीना कपूर समेत कई पंजाबी और बॉलीवुड स्टार्स ने इस पर दुख जताते हुए बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए उत्साहित किया है. बता दें, पंजाब में ऐसी आपदा साल 1988 में आई थी, जिसमें 500 लोगों की जान गई थी.




 

