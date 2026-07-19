'होश में मरो या नींद की गोलियां निगल लो', ऐसे हुआ एक बॉलीवुड सपने का अंत, पढ़ें रूह कंपा देने वाली दर्दनाक दास्तां

बॉलीवुड की सबसे डरावनी थ्रिलर फिल्में भी 2012 की इस असल जिंदगी की डरावनी घटना के आगे कुछ नहीं हैं. फिल्म प्रोड्यूसर बनने की कोशिश कर रहे करण कक्कड़ को लगा कि वह एक ऐसी मीटिंग में जा रहे हैं जो उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खोल सकती है, लेकिन वह मीटिंग उन्हें मौत के करीब ले गई. जांच करने वालों के मुताबिक, दिल्ली के 28 साल के इस बिजनेसमैन को एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां मौत इंतजार कर रही थी. वहां उन्हें एक आखिरी विकल्प दिया गया. या तो होश में रहते हुए अपनी गर्दन पर चाकू का वार सहें, या फिर कातिलों के हमला करने से पहले 14 नींद की गोलियां खा लें.

करण ने गोलियां खाना चुना.

पुलिस ने बताया कि मुंबई के एक किराए के फ्लैट में उन्हें लूट लिया गया, नशीली दवा दी गई और मार डाला गया. उनकी लाश के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए, उन्हें उनकी ही BMW कार में भरकर कुंभारली घाट के सुनसान रास्तों पर ले जाया गया और वहां उनके अवशेष फेंक दिए गए. इस कथित साजिश के केंद्र में गैंगस्टर विजय पलांडे, उसका साथी धनंजय शिंदे और एक्ट्रेस-मॉडल बनने की कोशिश कर रही सिमरन सूद थे. पलांडे पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप था. जांच करने वालों का आरोप है कि सिमरन ही वह चारा थी जिसने करण से दोस्ती की और उनका भरोसा जीता.

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करण एक सपना लेकर मुंबई आए

मुंबई आने से पहले करण दिल्ली में एक सफल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते थे, लेकिन उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा बॉलीवुड में प्रोड्यूसर के तौर पर कदम रखने की थी. उनके परिवार ने इस सपने का समर्थन किया. करण ने अंधेरी में ओबेरॉय स्प्रिंग्स में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया, फिल्म जगत के लोगों से मिलना शुरू किया और अपने नए माहौल के हिसाब से एक सेकंड-हैंड BMW खरीदी. "करण उन लोगों के लाइफस्टाइल जैसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहता था जिनसे वह मिल-जुल रहा था. उनके भाई हनीश ने उनकी मौत के बाद 'द टेलीग्राफ' को बताया, हमने उस पर काफी पैसे खर्च किए. ओबेरॉय स्प्रिंग में उसके लिए किराए का अपार्टमेंट लिया और उसे सेकंड-हैंड BMW खरीदने में भी मदद की." अपार्टमेंट और कार का मकसद मुंबई में करण की एंट्री को दिखाना था. बाद में जांचकर्ताओं को लगा कि इन्हीं चीजों की वजह से वह एक टारगेट भी बन गया.

महिला, जिसने बॉलीवुड में एंट्री का रास्ता दिखाया

'द टेलीग्राफ' में बताए गए जांचकर्ताओं के अनुसार, सिमरन को पता चला कि करण आर्थिक रूप से मजबूत था और फिल्मों में निवेश करने में दिलचस्पी रखता था. कहा जाता है कि वह उसके करीब आ गई और उसे ऐसे लोगों से मिलवाने का वादा किया जो उसे प्रोजेक्ट्स दिलाने में मदद कर सकते थे. उसने ठीक वही चीज ऑफर की जो वह चाहता था. आखिरकार करण को एक ऐसी मीटिंग के लिए बुलाया गया जिसे वह प्रोफेशनल मीटिंग समझ रहा था. पुलिस ने बताया कि इसके बजाय उसे एक किराए के फ्लैट में ले जाया गया जहां पलंडे और उसके साथी इंतजार कर रहे थे. वहां कोई फिल्म प्रोजेक्ट नहीं था. वहां सिर्फ एक जाल था.

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एक बार जब करण अंदर पहुंच गया, तो उसे काबू में कर लिया गया और बंधक बना लिया गया. जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपियों ने उसके बैंक कार्ड ले लिए और उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए. उन्होंने जमकर शॉपिंग करने के लिए उसके क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल किया. पुलिस ने बताया कि उसके पैसे खत्म करने के बाद, उन लोगों ने तय किया कि करण को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता.

चौदह गोलियां और एक ब्लेड

करण के आखिरी पलों का सबसे डरावना ब्यौरा खुद पलंडे से मिला. 'दैनिक भास्कर' के अनुसार, पुलिस ने बताया कि पलंडे ने जांचकर्ताओं को बताया कि करण को मरने के दो तरीके बताए गए थे. या तो होश में रहते हुए उसका गला काट दिया जाए, या फिर पहले नींद की गोलियां निगल ले. करण ने दूसरा विकल्प चुना. पुलिस ने बताया कि उसे 14 नींद की गोलियां खिलाई गईं. जब गोलियों का असर हुआ, तो बाथरूम के अंदर उसका गला काट दिया गया.