जुबीन गर्ग की हार्ट अटैक से नहीं हुई मौत? सिंगर के डेथ सर्टिफिकेट में सामने आई मौत की असली वजह

या अली फेम सिंगर जुबीन गर्ग की मौत किस वजह से हुई? इसका खुलासा सिंगर के डेथ रिपोर्ट से सामने आया है. 

जुबीन गर्ग की हार्ट अटैक से नहीं हुई मौत? सिंगर के डेथ सर्टिफिकेट में सामने आई मौत की असली वजह
जुबीन गर्ग की मौत की वजह आई सामने
नई दिल्ली:

पॉपुलर सिंगर और एक्टर जुबीन गर्ग 19 सितंबर को निधन हो गया. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सिंगर का निधन हार्ट अटैक से हुआ. इसके चलते जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ और फेस्ट के ऑर्गनाइजर के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया. हालांकि जुबीन गर्ग की वाइफ ने मैनेजर का सपोर्ट किया और उन्हें सिंगर के अंतिम संस्कार में शामिल होने देने के लिए फैंस से विनती की. हालांकि अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि सिंगापुर उच्चायोग और सिंगापुर उच्च न्यायालय ने ज़ुबीन गर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, जिसमें मृत्यु का कारण "डूबना" बताया गया है. 

मीडिया से रविवार को बातचीत में सरमा ने कहा, "सिंगापुर उच्चायोग ने हमारे प्रिय ज़ुबीन गर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, जिसमें मृत्यु का कारण "डूबना" बताया गया है. उनका निधन सिंगापुर में हुआ था, इसलिए मामले की जांच सिंगापुर पुलिस द्वारा की जाएगी, जबकि असम सरकार केवल साजिश के आरोपों की जांच करेगी."

आगे उन्होंने कहा, "नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (NEIF) के संस्थापक श्यामकानु महंत और गर्ग के लंबे समय से प्रबंधक रहे सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ कुल मिलाकर 54 एफआईआर दर्ज की गई हैं. शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मामले सीआईडी ​​के पास हैं. कल सिद्धार्थ शर्मा दिल्ली में थे और गरिमा गर्ग ने उन्हें गिरफ्तार करने में बाधा डाली. फिलहाल, हम कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता सांस्कृतिक हस्ती ज़ुबीन गर्ग को अंतिम विदाई देना है. ज़ुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद, हम मामले को आगे बढ़ाएंगे." 

इसके अलावा उन्होंने जनता से सोशल मीडिया पर षड्यंत्र की बातों में न पड़ने की भी अपील की और जोर देकर कहा कि राज्य का ध्यान दिवंगत गायक की विरासत का सम्मान करने और उनके अंतिम संस्कार को सम्मानपूर्वक संपन्न कराने पर है. जो लोगद नहीं जानते उन्हें बता दें कि जुबीन गर्ग को अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ 23 सितंबर को दी जाएगी. 

