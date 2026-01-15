जुबीन गर्ग की मौत मामले में बड़ी अपडेट, किसी ने नहीं की कोई साजिश, हदसे के वक्त नशे में चूर थे सिंगर

पॉपुलर असमिया सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के रहस्य पर अब सिंगापुर की अदालत में अहम खुलासे हुए हैं. 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर के लाजरस आइलैंड के पास समुद्र में डूबने से उनकी मौत हुई थी. शुरुआत में परिवार और कुछ लोगों ने इसे साजिश या हत्या का मामला बताकर सवाल उठाए थे, लेकिन अब पुलिस जांच और अदालती सुनवाई में सामने आया है कि यह एक दुखद हादसा था, जिसमें नशे की हालत को ही मेन वजह बताया गया है.

सिंगापुर पुलिस ने कोरोनर कोर्ट को बताया कि 52 वर्षीय जुबीन उस समय बेहद नशे में थे. यॉट पार्टी के दौरान उन्होंने शराब पी थी जिससे उनका ब्लड अल्कोहल लेवल काफी हाई था. उन्होंने शुरू में लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन बाद में उसे उतार दिया और दोबारा दी गई लाइफ जैकेट पहनने से साफ मना कर दिया. इसी वजह से वे पानी में उतरने के बाद डूब गए. जांच अधिकारी ने साफ किया कि मौत का कारण डूबना ही था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही पुष्टि हुई है. शरीर पर मिली कुछ चोटें बचाव कार्य और सीपीआर के दौरान लगीं थीं.

पुलिस ने दोहराया है कि जांच में किसी भी तरह की साजिश, फाउल प्ले या हत्या के संकेत नहीं मिले हैं. यॉट पर करीब 20 लोग मौजूद थे, जिनमें जुबीन के दोस्त और साथी शामिल थे. सभी ने स्नैक्स, ड्रिंक्स और अल्कोहल ली थी. किसी पर भी सिंगर को जबरदस्ती शराब पिलाने या पानी में धकेलने का आरोप नहीं लगा.

जुबीन गर्ग को हाई ब्लड प्रेशर और मिर्गी की समस्या थी, और उन्हें 2024 में आखिरी दौरा पड़ा था. हालांकि, हादसे वाले दिन उन्होंने दवा ली थी या नहीं ये साफ नहीं हो पाया है. यह घटना नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल से ठीक एक दिन पहले हुई, जहां वे परफॉर्म करने वाले थे.

असम सरकार और परिवार की तरफ से हत्या की साजिश के दावे किए गए थे, लेकिन सिंगापुर पुलिस ने इन सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया है. अब मामले की पूरी जांच पूरी होने के बाद राज्य कोरोनर अंतिम रिपोर्ट जारी करेंगे. यह खुलासा जुबीन गर्ग के लाखों फैन्स के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ है, जो उनकी अचानक मौत से सदमे में थे.