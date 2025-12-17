धुरंधर की बॉक्स ऑफिस पर थम नहीं रही सुनामी, 12वें दिन की ओपनिंग डे से ज्यादा कमाई, जानें कितना रहा आंकड़ा

फिल्म इंडस्ट्री में जहां ज्यादातर फिल्मों की कमाई पहले वीकेंड के बाद तेजी से गिरती है, वहीं रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने सभी नियम तोड़ दिए हैं. Sacnilk के मुताबिक, आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 12वें दिन भारत में ₹30.5 करोड़ की कमाई की, जो कि इसके पहले दिन की ₹28 करोड़ की ओपनिंग से भी ज्यादा है. यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इस सफलता को और भी खास बनाता है फिल्म का स्वरूप. धुरंधर एक 3.5 घंटे लंबी, A-सर्टिफिकेट एक्शन फिल्म है. आमतौर पर ऐसी फिल्में दोबारा देखने वालों और फैमिली ऑडियंस के लिए सीमित होती हैं, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की पकड़ दूसरे हफ्ते में और मजबूत हुई है.
धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
आपको बता दें कि 12 दिनों में धुरंधर ने भारत में 411.75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. फिल्म ने दूसरे हफ्ते के वीकडेज में भी शानदार प्रदर्शन किया है, जो लंबे और एडल्ट-रेटेड कंटेंट के लिए बेहद कम देखने को मिलता है. फिल्म से दर्शकों का जुड़ाव साफ नजर आ रहा है. बड़े शहरों में हाउसफुल शो चल रहे हैं, वहीं छोटे शहरों और जम्मू-कश्मीर जैसे इलाकों में भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, जहां थिएटर रिलीज आमतौर पर सीमित रहती है.
दूसरे हफ्ते में शानदार प्रदर्शन कर रही धुरंधर
फिल्म ने अपना पहला हफ्ता ₹207 करोड़ से ज़्यादा की कमाई के साथ बंद किया था. हैरानी की बात यह है कि धुरंधर दूसरे हफ्ते में भी लगभग उतनी ही मजबूत बनी रही, जबकि ज्यादातर बड़ी फिल्में शुरुआत में ही सिमट जाती हैं. रणवीर सिंह के साथ फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर. माधवन और राकेश बेदी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. अब तक फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹634 करोड़ पार कर चुका है, और यह रणवीर सिंह के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं