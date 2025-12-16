धुरंधर में कौन बना था रहमान डकैत का भाई? 2025 में दे चुका है दो ब्लॉक बस्टर फिल्में

5 दिसंबर से थियेटर में धूम मचा रही धुरंधर ना देखी हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. फिल्म देखी होगी तो एक एक किरदार पर भी खूब गौर किया होगा क्योंकि कहानी बंधी ही ऐसी है कि हर किरदार पर नजर जाती है. अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह और राकेश बेदी पर तो खूब चर्चा हो रही है लेकिन इन सबके बीच एक और किरदार है जो पूरी फिल्म में रहमान डकैत के साथ नजर आता है. रणवीर के किरदार हमजा से उसकी अच्छी दोस्ती और अपना किरदार बखूबी निभाकर निकल जाता है. इस किरदार का नाम था उजैर बलोच और जिस एक्टर ने इसे निभाया उनका नाम है दानिश पंडोर. साल 2025 में दानिश दो बड़ी फिल्मों में नजर आए. एक फिल्म थी विक्की कौशल की छावा और दूसरी फिल्म निकली दिसंबर में धुरंधर.

2011 में की फिल्मी करियर की शुरुआत

दानिश पंडोर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2011 में की थी. वह टीवी शो कितनी मोहब्बत है में नजर आए थे. इसके बाद वह एजेंट राघव, क्राइम ब्रांच और इश्कबाज जैसे हिट शो में नजर आए.

ओटीटी ने बदली किस्मत

दानिश को टीवी की वजह से ओटीटी में काम करने का चांस मिला और शुरुआत हुई सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सेक्रेड गेम्स से. इस सीरीज में वो बड़ा बदरिया के किरदार में नजर आए. इसके बाद उन्हें मत्स्य कांड और बॉम्बर्स जैसी वेब सीरीज मिली.

यहीं से उन्होंने फिल्मी पर्दे की रहा. सबसे पहले वो साल 2023 में फिल्म '1920 हॉरर ऑफ द हार्ट' में नजर आए. इसके बाद उन्होंने डबल एक्सेएल और फिर विक्की कौशल की छावा में नजर आए. हालांकि उनके लिए धुरंधर एक टर्निंह पॉइंट साबित हुई क्योंकि इस फिल्म में लोगों ने उन्हें पहचाना. उजैर बलोच के किरदार में ना लोगों ने दानिश को पहचाना बल्कि उनकी एक्टिंग की भी तारीफ की.