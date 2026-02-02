पाकिस्तान में धुरंधर की धूम, जमकर प्यार लुटा रहे हैं पाक फैंस, बोले- हमें आपसे प्यार है, रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का है बेसब्री से इंतजार

धुरंधर देश ही नहीं दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. यह सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक रही है. मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान में रिलीज न होने के बावजूद फिल्म ने विदेश में 33 मिलियन से ज्यादा की कमाई की. आदित्य धर की फिल्म के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने पिछले महीने दावा किया था कि इन मार्केट में रिलीज न होने के कारण फिल्म को 10 मिलियन का नुकसान हुआ. अब, फिल्म के दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद, ऐसा लगता है कि यह बयान सही था. धुरंधर रिलीज के कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, वहां के दर्शक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह फिल्म इतनी 'विवादास्पद' क्यों है.



धुरंधर पाकिस्तान में #1 पर ट्रेंड कर रही है

वीकेंड में सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स पाकिस्तान पर फिल्म नंबर1 पर ट्रेंड कर रही. धुरंधर के स्क्रीनशॉट सामने आए. उनमें रणवीर सिंह-स्टारर फिल्म, तेरे इश्क में और हक जैसी बॉलीवुड फिल्मों के साथ-साथ द बिग फेक से भी आगे थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर शनिवार से नेटफ्लिक्स पाकिस्तान पर टॉप 1 ट्रेंडिंग फिल्म रही है. फिल्म को अपनी थिएट्रिकल रिलीज के आठ हफ्ते बाद शुक्रवार, 30 जनवरी को डिजिटल रिलीज मिली.

बता दें कि धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर है, जिसमें रणवीर एक भारतीय जासूस के रूप में पाकिस्तान के ल्यारी के गैंग में घुसपैठ करते हैं. यह असली घटनाओं को आधारित है. यह फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई क्योंकि वहां पिछले कुछ सालों से भारतीय फिल्मों को थिएटर में रिलीज करने की अनुमति नहीं मिली है.

‘अब तक की सबसे अच्छी बॉलीवुड फिल्म'

अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद फिल्म ने चर्चा बटोरी है, फैंस से ज्यादातर पॉजिटिव रिएक्शंस मिले हैं. रेडिट पर फिल्म की एक शानदार समीक्षा में लिखा था, “एक पाकिस्तानी होने के नाते, यह अब तक की सबसे अच्छी बॉलीवुड फिल्म है जो मैंने देखी है. पहली बार मैंने कोई ऐसी फिल्म देखी जिसमें असल में रिसर्च की गई है और पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए "आदाब" "जनाब" सुरमा काजल टोपी और बनियान का इस्तेमाल नहीं किया गया है. और एक राजनीतिक पार्टी को अपराधों से जुड़ा हुआ दिखाने और उन्हें बेनकाब करने के लिए धन्यवाद. मुझे पार्ट 2 से बहुत उम्मीदें हैं लेकिन प्लीज चौधरी असलम को एक पॉजिटिव किरदार रहने दें, यह मेरी रिक्वेस्ट है, वह एक नेगेटिव किरदार नहीं थे. शानदार फिल्म, कास्टिंग, शूटिंग, कहानी सब कुछ परफेक्ट है.” एक और पाकिस्तानी दर्शक ने कहा, “मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे धुरंधर बहुत पसंद है. आप लोगों को यह कहानी बनाना बंद करना होगा कि हम आपसे नफरत करते हैं. मेरी तरफ से प्यार है. पाकिस्तान के कई अन्य लोगों ने कहा कि वे इसे दोबारा देखेंगे. वहीं कई लोगों ने तर्क दिया कि फिल्म में पाकिस्तान को किसी भी तरह से बुरा नहीं दिखाया गया है, बल्कि अच्छी तरह से दिखाया गया है. फिल्म में पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन भारतीय लोगों के खिलाफ बहुत कुछ है, हाहा. बेहतरीन फिल्म.

धुरंधर के बारे में

धुरंधर ने दुनिया भर में 1300 करोड़ कमाए और यह अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई. इसमें अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल भी हैं, इसका सीक्वल 19 मार्च को रिलीज़ होने वाला है.

