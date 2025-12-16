विज्ञापन

रिलीज के बाद से लगातार फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन स्टारिंग इस फिल्म का नाम हर किसी के जुबां पर है.

रणवीर सिंह ने शेयर किया धुरंधर का वीडियो, एक्ट्रेस की गई बस अक्षय खन्ना पर नजर, बोलीं- रहमान डकैत खा गया
रणवीर सिंह ने शेयर किया धुरंधर का वीडियो, लेकिन होने लगी अक्षय खन्ना की तारीफ
रिलीज के बाद से लगातार फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन स्टारिंग इस फिल्म का नाम हर किसी के जुबां पर है. इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं, जो कि एक हिंदुस्तानी जासूस बने हैं, जो पाकिस्तान में जाता है और सीक्रेट मिशन को अंजाम देता है. हालांकि रणवीर से ज्यादा चर्चा रहमान डकैत का रियल लाइफ कैरेक्टर निभा रहे अक्षय खन्ना की हो रही है. फैंस के साथ ही सेलेब्स भी अक्षय के मुरीद बन गए हैं. टीवी की एक जानी मानी एक्ट्रेस ने अब अक्षय की जमकर तारीफ की है.

रणवीर के पोस्ट पर अक्षय की तारीफ

दरअसल रणवीर सिंह ने फिल्म के एक गाने का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. इसे कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा, तो पेश है फिल्म का 'वो' गाना...फ्लिपरची. इस वीडियो पर 1 मिलियन से भी अधिक लाइक्स आए हैं और लोगों ने जमकर कमेंट्स भी किए हैं. इसी पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित ने अक्षय खन्ना की जमकर तारीफ की है.

‘अक्षय जैसा कोई नहीं' 

रिद्धिमा ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, "यार पहली बार रणवीर पर नजर नहीं गई. अक्षय खन्ना उन्हें खा गए और टुकड़े भी नए छोड़े. इस फिल्म को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती". रणवीर की प्रशंसक होने के बावजूद भी रिद्धिमा अक्षय के परफॉर्मेंस की तारीफ किए बिना नहीं रह पाईं. वहीं एक्टर पियुष मेहरा ने भी लिखा, "अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और अक्षय खन्ना..." इसके बाद उन्होंने हार्ट और फायर वाली इमोजी बनाई.  

Dhurandhar, Akshaye Khanna, Ranveer Singh, Ridhima Pandit
