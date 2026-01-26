बॉर्डर 2 की दहाड़ में धुरंधर ने कर डाला ये बड़ा कारनामा, बनाया बड़ा रिकॉर्ड

बॉक्स ऑफिस इन दिनों सनी देओल की फिल्मा धमाल मचा रही है. फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. बॉर्डर 2 ने अपने पहले वीकेंड पर कमाए के मामले में कई रिकॉर्ड को तोड़ डाला है. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की इस फिल्म ने धुरंधर की कमाई को भी रोक डाला है. लेकिन इसके बावजूद रणवीर सिंह की धुरंधर ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. बॉर्डर 2 की शानदार कमाई के बीच इस फिल्म ने नया रिकॉर्ड बनाया है.

धुरंधर आईएमडीबी रेटिंग

धुरंधर अब आईएमडीबी की ऑल-टाइम टॉप 250 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है. इस लिस्ट में शामिल होना किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि यहां दुनिया की बेहतरीन फिल्में ही जगह बना पाती हैं. धुरंधर को आईएमडीबी पर 8.5 की शानदार रेटिंग मिली है, जो 1 लाख से ज्यादा लोगों के वोट्स पर आधारित है. इस रेटिंग की वजह से फिल्म अभी टॉप 250 में 250वें नंबर पर पहुंची है. यह सूची एक खास एल्गोरिदम से बनती है. इस लिस्ट में पहले नंबर पर हमेशा की तरह 'द शॉशैंक रिडेम्पशन' है, उसके बाद 'द गॉडफादर' और 'द डार्क नाइट'.

धुरंधर बनी हाई रेटेड फिल्म बनी

भारतीय फिल्मों में भी धुरंधर ने अच्छी कंपनी पाई है. इस लिस्ट में अनुराग कश्यप की 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', आमिर खान की 'दंगल', 'तारे जमीन पर', '3 इडियट्स', '12th फेल' और हाल की 'महाराजा', 'जय भीम' जैसी फिल्में पहले से मौजूद हैं. धुरंधर 'दृश्यम' से नीचे और 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से कुछ पॉइंट्स नीचे है, लेकिन यह रणवीर सिंह के करियर की सबसे हाई रेटेड फिल्म बन गई है. अदित्य धर द्वारा निर्देशित यह स्पाई थ्रिलर फिल्म रणवीर सिंह के लीड रोल में है. इसमें अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा और यह अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है.