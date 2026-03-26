Dhurandhar 2 Day 8 Box Office Collection: दूसरे शुक्रवार धुरंधर 2 के बिके 6 लाख से ज्यादा टिकट, फिल्म ने 8वें दिन कमाए इतने करोड़

Dhurandhar 2 Day 8 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है. आठवें दिन यानी गुरुवार को सुबह के शुरुआती आंकड़ों में फिल्म ने अच्छी कमाई की है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि आठवें दिन धुरंधर 2 शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' और प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को पीछे छोड़ सकती है.रिलीज के आठवें दिन यानी दूसरे गुरुवार को फिल्म की एडवांस बुकिंग ने सबको हैरान कर दिया है. धुरंधर 2 के दिन 8 के लिए पहले ही 6.37 लाख टिकट बुक हो चुके हैं (ब्लॉक सीटों को छोड़कर). इन प्री-सेल्स से 26.36 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई हो चुकी है, जबकि नेट कलेक्शन 22.34 करोड़ रुपये के आसपास है.

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धुरंधर 2 के 17,000 से ज्यादा शोज

कोईमोई की खबर के अनुसार राम नवमी के मौके पर देशभर में धुरंधर 2 के लिए 17,000 से ज्यादा शो लगाए गए हैं. ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि दिन 8 पर फिल्म पूरे भारत में (सभी भाषाओं में) 53 से 56 करोड़ रुपये नेट कमा सकती है. धुरंधर 2 के सिर्फ हिंदी वर्जन की बात करें तो 50 करोड़ रुपये नेट का आंकड़ा पार करने की मजबूत संभावना है. छुट्टी के दिन होने की वजह से काउंटर पर भी टिकटों की अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है, जिससे कुल कमाई और बढ़ सकती है. धुरंधर 2 पहले ही 600 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर चुकी है. दिन 8 की अच्छी कमाई के साथ यह 650 करोड़ रुपये के पार पहुंचने की राह पर है.

वर्ड ऑफ माउथ का मिल रहा फायदा

धुरंधर 2 को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. वर्ड ऑफ माउथ इतना मजबूत है कि वीकडे पर भी इतनी भारी एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है. कई बड़ी फिल्में पहले दिन भी इतने टिकट नहीं बेच पातीं, लेकिन यह सीक्वल आठवें दिन भी रिकॉर्ड स्तर पर बुकिंग करवा रहा है. रणवीर सिंह की धुरंधर 2 को जियो स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है. यह मूल फिल्म धुरंधर का सीक्वल है, जिसमें दर्शकों को एक्शन और पावरफुल कहानी पसंद आ रही है. फिल्म के मजबूत कंटेंट की वजह से यह बिना किसी बड़े कॉम्पिटिशन के थिएटर्स में छाई हुई है.