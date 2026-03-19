Dhurandhar 2 Advance Booking Box Office Collection Day 2: धुरंधर 2 की बल्ले-बल्ले, दूसरे दिन ही पकड़ी 100 करोड़ की राह

Dhurandhar 2 Advance Booking Box Office Collection Day 2: धुरंधर 2: द रिवेंज ने ऐतिहासिक एडवांस बुकिंग की है और ओपनिंग वीकेंड के लिए दुनिया भर में प्री-सेल्स का आंकड़ा 300 करोड़ के करीब पहुंच गया है. फिल्म को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों ही बाजारों में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म रिलीज से पहले ही ऐसे रिकॉर्ड्स चुकी है, जिसे तोड़ पाना अब आसान नहीं लग रहा है. दूसरे दिन के लिए भी जबरदस्त एडवांस बुकिंग चल रही है. Sacnilk की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में दूसरे दिन भी जबरदस्त रफ्तार बनाए रखी है.

शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने भारत में पहले दिन के लिए ही करीब 22 करोड़ के आसपास की ग्रॉस एडवांस बुकिंग कर ली थी, जिसमें 6 लाख से ज्यादा टिकट बिके थे. अब डे 2 तक ये आंकड़ा और बढ़कर लगभग 24 करोड़ के करीब पहुंच गया है, जो इसके मेगा ओपनिंग के संकेत दे रहा है.

भारत में फिल्म के ओपनिंग वीकेंड की प्री-सेल्स का आंकड़ा 160 करोड़ ग्रॉस रहा, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. इसमें से, लगभग 100 करोड़ की कमाई सिर्फ ओपनिंग डे पर हुई (जिसमें प्रीमियर शो भी शामिल हैं). यह एक असाधारण आंकड़ा है, जिसने किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए पहले दिन की एडवांस सेल्स के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है.

धुरंधर 2 का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन

फिल्म के इस रिकॉर्ड-तोड़ कलेक्शन में विदेशी बाजारों का भी अहम योगदान रहा है. खबरों के मुताबिक, ओपनिंग वीकेंड के लिए अंतरराष्ट्रीय प्री-सेल्स का आंकड़ा 100 करोड़ ग्रॉस के पार पहुंच गया है. इसकी मुख्य वजह उत्तरी अमेरिका जैसे अहम क्षेत्रों में फिल्म की ज़बरदस्त डिमांड रही है. इसके चलते, ओपनिंग वीकेंड के लिए फिल्म की कुल वैश्विक प्री-सेल्स 260 करोड़ ग्रॉस से ज़्यादा हो गई है, जो कि किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक नया रिकॉर्ड है.

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आपको बता दें कि, फिल्म ने आधे दिन में ही करीब 33 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. अगर रफ्तार यही रही तो फिल्म पहले दिन 50 करोड़ से अधिक का कारोबार कर सकती है. इसके साथ ही कल शुक्रवार है और अगर कमाई का हाल यही रहता है तो आज के मुकाबले फिल्म कल ज्यादा बिजनेस कर सकती है. एडवांस बुकिंग से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि फिल्म कल भी 40 से 45 करोड़ के बीच का कलेक्शन कर सकती है.

बन सकता है ये बड़ा रिकॉर्ड

जिस तरह से इन धमाकेदार आंकड़ों के साथ, Dhurandhar 2: The Revenge ने खुद को बॉक्स ऑफिस पर एक ज़बरदस्त ताकत के तौर पर स्थापित कर लिया है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े, या शायद अब तक के सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड बनाएगी.