कबीर बेदी 80 की उम्र में भी कैसे हैं इतने चुस्त-दुरुस्त? देखिए रोज नाश्ते में खाते हैं क्या चीज

कबीर बेदी बॉलीवुड के पॉपुलर हैंडसम हंक्स में से एक हैं. उन्होंने कई यादगार फिल्में दी हैं और आज भी अपने लुक्स और अंदाज से फैन्स को इम्प्रेस करते हैं.

कबीर बेदी 80 की उम्र में भी कैसे हैं इतने चुस्त-दुरुस्त? देखिए रोज नाश्ते में खाते हैं क्या चीज
कबीर बेदी का फिटनेस सीक्रेट हुई रिवील
नई दिल्ली:

कबीर बेदी हिंदी सिनेमा के क्लासिक हैंडसम हीरो वाली जनरेशन में से एक हैं. उनका लुक अपने दौर में तो एक नंबर था ही अब 80 साल की उम्र में भी वह फिटनेस और अपने अंदाज के मामले में बिल्कुल सेट हैं. इंस्टाग्राम पर एक्टिव कबीर अक्सर ही अपनी डेली लाइफ की झलक दिखाते रहते हैं. हाल में उन्होंने अपना 80वां बर्थडे मनाया और ये तस्वीरें और वीडियो भी काफी पसंद किए गए. इस बीच कबीर बेदी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर आया. इस वीडियो ने तो उन्हें और इम्प्रेस कर दिया. उनकी फिटनेस देख चकित होने वालों को भी जवाब मिल गया कि फिटनेस मेंटेन करने के लिए किस तरह की डाइट फॉलो की जाती है और कैसे अपनी सेहत का खयाल रखा जाता है.

कबीर बेदी का ब्रेकफास्ट

हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको अलग-अलग राय देते होंगे. अपनी सेहत के हिसाब से आप इस टिप्स पर जरूर काम करें और सेहत का ख्याल रखें. क्योंकि हर एक इंसान और उसका शरीर अलग-अलग खाने की चीज पर अलग तरह से रिएक्ट कर सकता है. ऐसे में हम ये सलाह नहीं दे रहे कि आप कबीर बेदी को फॉलो करें लेकिन हां आप इनसे इंस्पायर होकर अपने हिसाब की डाइट प्लान कर अपनी उम्र को मात दे सकते हैं.

अब बात कबीर बेदी के ब्रेकफास्ट टेबल की. उन्होंने जो वीडियो शेयर की उसमें आप देखेंगे कि उनके सामने एग फ्राई और इसके साथ एक ब्रेड पीस था. ये ब्रेड कैसी और कौनसी थी ये तो उन्होंने नहीं बताया लेकिन अंडे को उन्होंने बड़े ही मजेदार तरीके से खाया. पहले उन्होंने नमक छिड़का फिर काली मिर्च का फ्लेवर ऐड किया और आखिर में उन्होंने इसे खूब इंजॉय भी किया होगा. कबीर ने बताया कि वो हर रोज यही नाश्ता करते हैं. 

