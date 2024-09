न शाहरुख खान न सलमान खान, धूम 4 में हुई साउथ के सिंघम की एंट्री, चार साल पहले जीता है नेशनल अवॉर्ड

धूम बॉलीवुड की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक है. अब तक इस फ्रेंचाइजी की तीन फिल्में आ चुकी हैं. तीनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित रही हैं. ऐसे में धूम 4 को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है. फ्रेंचाइजी को पसंद करने वाले फैंस धूम 4 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब इस फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे जानने के बाद फैंस एक्साइटेड हो सकते हैं. दरअसल धूम 4 में कौन हीरो चोर का रोल करने वाला है, इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है.

बीते दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा थी कि धूम 4 में शाहरुख खान या फिर सलमान खान नजर आ सकते हैं. लेकिन लगता है इस बार यश राज फिल्म्स ने बॉलीवुड के किसी भी एक्टर धूम 4 में चोर के रोल के लिए न लेने का फैसला किया. इस बार साउथ सिनेमा से धूम फ्रेंचाइजी के लिए चोर चुना गया है. धूम 4 में साउथ सुपरस्टार सूर्या चोर के रोल में नजर आ सकते हैं. फिल्म में उनके रोल के लेकर मेकर्स बातचीत कर रहे हैं. इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट्स मनोबाला विजय बालन ने दी है.

Suriya as antagonist in #Dhoom4, talks have been initiated.



