धर्मेंद्र के बेटे ने सबसे छिपा कर साइन की थी ये वेब सीरीज, रिलीज हुई मम्मी ने फोन कर कहा था...

बॉबी देओल की हिट वेब सीरीज आश्रम के तीसरे सीजन के दूसरे पार्ट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हाल में बॉबी देओल ने इस वेब सीरीज के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर उन्होंने इस सीरीज के रिलीज के बाद मिले प्यार को लेकर बात की और बताया कि इसे देखने के बाद उनकी मम्मी प्रकाश कौर, पापा धर्मेंद्र और भाई सन्नी देओल का क्या रिएक्शन था. बॉबी ने बताया कि रिलीज से पहले तक उन्होंने किसी तो इस बारे में नहीं बताया था. वो भी बस इंतजार कर रहे थे कि सीरीज रिलीज हो और पता चले कि दर्शकों को ये कैसी लग रही है.

मम्मी-पापा का क्या था रिएक्शन ?

बॉबी देओल ने कहा, मैं खुद उस कोशिश में था कि मैं कुछ अलग तरह के रोल करूं. अब हीरो का रोल तो मुझे मिलना नहीं था. मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश में था. जब मैंने ये शो साइन किया तो मैंने किसी को बताया नहीं. मुझे यही इंतजार था कि ये रिलीज हो और पता चले लोगों के क्या रिएक्शन है.

#BobbyDeol recalls getting appreciation for his work in #EkBadnaamAashram from dad #Dharmendra, mom #PrakashKaur and brother #SunnyDeol. ♥️#FilmfareLens pic.twitter.com/OlhZnzdOsU