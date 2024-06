धर्मेंद्र ने शेयर की बॉम्बे के पहले ट्रिप की फोटो, दिखाया कैसे पहली बार फाइव स्टार में रहे थे धरम पाजी

सुपरस्टार धर्मेंद्र उन सेलेब्स में से एक हैं, सोशल मीडिया पर फैंस के लिए अक्सर पुरानी यादों और लेटेस्ट अपडेट को शेयर करते रहते हैं. वहीं फैंस उनके पोस्ट या ट्वीट का ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इंतजार भी करते हुए नजर आते हैं. इसी बीच हीमैन ने अपनी एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है, जो उन दिनों की है जब पहली बार धर्मेंद्र बॉम्बे ट्रिप पर आए थे और वह एक फाइव स्टार होटल में रुके थे. इस तस्वीर को देख फैंस भी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं और हैंडसम यंग धर्मेंद्र की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, जिसके चलते पोस्ट वायरल हो रहा है.

एक्स यानी ट्विटर पर शेयर किए गए पोस्ट में धर्मेंद्र ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह रेड शर्ट और ब्लू पैंट में सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, दोस्तों मेरी बॉम्बे की पहली ट्रिप... फिल्मफेयर के खर्चे पर पहली बार फाइव स्टार होटल में रुकना... इसके साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी शेयर की है. इसी फोटो पर एक कमेंट करते हुए हीमैन ने लिखा, हसरत है परवाज हूं... ले के सब को उड़ूं.

Friends, my first trip to Bombay… first stay in a five star hotel at the expenses of Filmfare….🙏 pic.twitter.com/4qugStx8tA