विज्ञापन

धर्मेंद्र ने मशहूर एक्टर के बेटे की फिल्म में पिटाई से कर दिया था इनकार, बोले- कैसे मारूं, मेरे बेटे जैसा...

धर्मेंद्र दूसरों को बहुत प्यार करने वाले इंसान थे. एक बार उन्हें फिल्म में एक जाने-माने एक्टर के बेटे की पिटाई करनी थी. धर्मेंद्र ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया. नौबत उस जवान एक्टर को फिल्म से निकालने तक की आ गई. जानें फिर क्या हुआ?

Read Time: 3 mins
Share
धर्मेंद्र ने मशहूर एक्टर के बेटे की फिल्म में पिटाई से कर दिया था इनकार, बोले- कैसे मारूं, मेरे बेटे जैसा...
जब धर्मेंद्र ने मशहूर एक्टर के बेटे की फिल्म में पिटाई से कर दिया था इनकार
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया, वो एक ऐसे एक्टर थे जिन्हें सदियों तक याद किया जाएगा. ना सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए बल्कि उनकी जिंदादिली और उनके प्यार के लिए, छोटा हो या बड़ा हर एक्टर को वो बेहद ही प्यार और सम्मान देते थे. कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप उनका मशहूर एक्टर जीवन के बेटे किरण कुमार से था, तभी तो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब उन्हें किरण को मारना था तो धर्मेंद्र ने साफ मना कर दिया. आइए आपको बताते हैं किरण कुमार और धर्मेंद्र का ये पुराना किस्सा.

धर्मेंद्र ने क्यों ठुकराया ‘मारने वाला' सीन?

एक्स पर कपिल शर्मा के शो का एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें किरण कुमार ने धर्मेंद्र को याद करते हुए बताया कि कई साल पहले वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस फिल्म में एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र को उन्हें मारना था. लेकिन, जैसे ही धर्मेंद्र को ये पता चला कि ये सीन किरण कुमार के साथ है उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं इसे नहीं मार सकता, क्योंकि किरण मेरे बेटे जैसा है. किरण कुमार ने बताया कि ये सुनकर वो काफी इमोशनल हो गए. उन्होंने कहा मैं जीवन जी का बेटा हूं, धरम जी ने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह प्यार और सम्मान दिया. वो मुझे देखते ही कहते थे ये तो मेरा बच्चा है, इसी वजह से उन्होंने वो सीन करने से मना कर दिया.

किरण को मारने के लिए कैसे माने धर्मेंद्र?

इस पूरे वाक्ये के बाद डायरेक्टर ने कहा कि ये सीन फिल्म का अहम हिस्सा है, अगर ये सीन नहीं होता तो विलेन को रिप्लेस करना पड़ेगा. इसके बाद जब किरण कुमार अपना बैग बांधकर धर्मेंद्र के पास गए और कहा कि वह वापस मुंबई जा रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि अरे क्या बात हो गई. किरण ने जब पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक-दो बार मार दूंगा, लेकिन तुम बेहोश होकर गिर जाना.

सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब देखा जा रहा है . बता दें कि किरण कुमार बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के एक दिग्गज एक्टर रहे हैं, जिन्होंने 40 साल से ज्यादा फिल्मों में काम किया हैं, उन्होंने धर्मेंद्र के साथ भी कई फिल्में की हैं. धर्मेंद्र का बॉलीवुड में लगभग 65 साल का फिल्मी करियर रहा, जिसमें उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Dharmendra Death News, Dharmendra News Update Today, Kiran Kumar, Jeevan Actor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com