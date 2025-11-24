विज्ञापन

फिल्म अच्छी नहीं लगी तो धर्मेंद्र ने फैन को लौटाए थे 1रुपये 60 पैसे, दिल छू लेगा धरम पाजी का ये किस्सा

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी उतने ही दिलदार थे. 1999 में एक पत्रकार से उनकी मुलाकात का किस्सा आज भी याद किया जाता है, जब धर्मेंद्र ने मजाक में कहा था कि वो उसके 1 रुपये 60 पैसे का नुकसान खुद चुकाएंगे.

धर्मेंद्र ने यूं की थी पत्रकार के नुकसान की भरपाई
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र को आपने अक्सर पर्दे पर देखा होगा. कभी किसी फिल्म की शूटिंग में तो कभी किसी रियलिटी शो में. अरसे तक हिंदी फिल्म इंड्स्ट्री पर राज करने वाले धर्मेंद्र ने टीवी इंटरव्यू भी कई बार फेस किए. हमेशा ही दिलदार और खुशमिजाज नजर आने वाले धर्मेंद्र अपने हर इंटरव्यू में एक खास बात का ध्यान रखते थे. कई बार उनका इंटरव्यू कर चुके एक पत्रकार ने उन दिनों को याद किया और धरमजी से जुड़े कई दिलचस्प और खूबसूरत किस्से शेयर किए. इनसे पता चलता है कि धरमजी दिलदार थे तो यारों के यार भी थे.

नुकसान की भरपाई की

पत्रकार ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि साल 1999 में उनकी धर्मेंद्र से पहली मुलाकात हुई. उन्होंने बताया कि धरमजी की एक फिल्म देखने के चक्कर में 1 रु. 60 पैसे का नुकसान हो गया. क्योंकि उस फिल्म में एक्शन था ही नहीं. इस बात पर खुद धरमजी हंस पड़े. उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से कहा कि 'चिंता मत करो उस नुकसान के पैसे मैं दूंगा'. पत्रकार ने बताया कि धर्मेंद्र को अपने दोस्तों के साथ ताश खेलते हुए समय बिताना काफी पसंद था. खाने पीने के भी वो काफी शौकीन थे. और उतना ही दिल से खिलाते भी थे. सिर्फ पत्रकार ही नहीं उनके जानने वालों के साथ भी वो काफी जिंदादिली से मुलाकात करते थे.

इस बात से हो जाते थे नाराज

धर्मेंद्र कभी इंटरव्यू देने से कतराते नहीं थे. बस उनका पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि लाइट और कैमरा की पॉजिशन ठीक होना चाहिए. उनका इंटरव्यू अक्सर करते रहने वाले पत्रकार याद करते हैं कि धर्मेंद्र हमेशा खुशमिजाज रहते थे बस इंटरव्यू के समय लाइट और कैमरा सही जगह पर न होने से वो नाराज होते थे. एक बार उनके इंटरव्यू में लाइट और कैमरा एंगल देखकर वो काफी खुश हुए और बहुत शानदार इंटरव्यू दिया.

