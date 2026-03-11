63 साल की एक्ट्रेस बनी बॉक्स ऑफिस की क्वीन, 15 करोड़ के बजट में अपने दम पर कमाए 50 करोड़

राधिका शरथकुमार की 'थाई किजवी' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. यह तमिल सिनेमा की 2026 की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट्स में से एक बन चुकी है, जो 63 वर्षीय एक्ट्रेस को लीड रोल में रखकर बनी फिल्म के बावजूद 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. फिल्म 27 फरवरी को रिलीज हुई और रिलीज के महज 11 दिन में ही इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 50 करोड़ के पार पहुंच गया, जबकि बजट मात्र 15 करोड़ था.

'थाई किजवी' की कहानी उसिलमपट्टी के कडुपट्टी गांव में सेट है, जहां पवुनुथायी (राधिका शरथकुमार) नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती है. वह सख्त, बेबाक और रूखी मनीलेंडर हैं, जिनसे पूरा गांव डरता है. अपनी सख्त वसूली के लिए मशहूर पवुनुथायी को लोग 'थाई किजवी' (गॉडमदर) कहते हैं. लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वह अपने बच्चों की परीक्षा लेती है और कहानी में दिलचस्प मोड़ आ जाता है.

डेब्यू डायरेक्टर शिवकुमार मुरुगेसन ने कहानी को बेहद रूटेड और ऑर्गेनिक तरीके से पेश किया है. फिल्म में हाइपर-लोकलाइज्ड कैरेक्टर्स, देसी ह्यूमर और इमोशनल कोर है. राधिका शरथकुमार का परफॉर्मेंस फिल्म का सबसे बड़ा हाइलाइट है. उन्होंने 'मास' स्टाइल में पवुनुथायी का रोल निभाया है.

यह सफलता बताती है कि तमिल सिनेमा में अब बड़े स्टार्स के बिना भी कंटेंट-ड्रिवन फिल्में चल सकती हैं. राधिका शरथकुमार, जो पहले भी कई मजबूत रोल्स निभा चुकी हैं, ने साबित किया कि उम्र कोई बाधा नहीं. फिल्म महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर जोर देती है, बिना लेक्चर दिए, सिर्फ कहानी के जरिए. फिल्म ओटीटी पर जल्द ही जियोहॉटस्टार पर आने वाली है.

