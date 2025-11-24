धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, इस तारीख को होगी रिलीज, अमिताभ बच्चन के नाती के साथ किया काम

बॉलीवुड के लीजेंड्री एक्टर, हमारे धरम पाजी आज हमारे बीच में नहीं हैं. उनके जाने के गम ने देशभर में मौजूद उनके फैन्स को अंदर तक झकझोर दिया है. उनके जाने की खबर से फिल्म लवर्स के बीच एक सन्नाटा सा पसर गया है. आज वो भले ही इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनकी सदाबहार फिल्में और उनका काम आज भी उनके होने के अहसास को ताजा रखता है. फिल्मी पर्दे पर एक लंबा सफर तय करने वाले धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ नजर आएंगे.

धर्मेंद्र की आखिर फिल्म

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस है. ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में भारत के सबसे जवान परमवीर चक्र पाने वाले सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी दिखाती है. इक्कीस में धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा के अलावा जयदीप अहलावत, एकावली खन्ना अहम किरदारों में हैं.

रिलीज डेट की बात करें तो धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म साल 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी. ये फिल्म धरम पाजी के फैन्स के लिए बहुत ही खास होगी क्योंकि यह आखिरी बार होगा जब वे धर्मेंद्र की फिल्म देखने थियेटर जा पाएंगे. बीते समय में धरम पाजी जब भी स्क्रीन पर आए खूब हलचल मचाई. फिर चाहे 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी' में शबाना आजमी के साथ उनका किसिंग सीन रहा हो या फिर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में शाहिद कपूर के दादा का किरदार. धर्मेंद्र ने दर्शकों का दिल जीता. अब आखिरी बार आप उन्हें फिल्म इक्कीस में देख पाएंगे.