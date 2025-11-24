Dharmendra hits movie: हिट फिल्में देने में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान से भी आगे थे धर्मेंद्र, दी थीं इतनी हिट

Dharmendra hits movie: बॉलीवुड के मशहूर कलाकार धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों को जीता था. पर्दे पर उनके एक्शन को खूब पसंद किया जाता रहा है. धर्मेंद्र लगातार फिल्मों से जुड़े हुए थे. उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस है जो अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि धर्मेंद्र ने अपने करियर में कुल कितनी हिट और कितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थीं.

ये भी पढ़ें: Dharmendra Death News: धर्मेंद्र के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, इन सितारों ने सुपरस्टार को दी श्रद्धांजलि

धर्मेंद्र ने कब शुरू करियर

यह जानकर आपको हैरानी होगी कि धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से ज्यादा हिट फिल्में दी हैं. धर्मेंद्र ने 1960 में 24 साल की उम्र में दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. अगले कुछ सालों में, वे बंदिनी, आई मिलन की बेला और काजल जैसी हिट फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में दिखे. लेकिन 1965 की वॉर फिल्म हकीकत ने उन्हें बॉक्स ऑफ़िस पर हिट बना दिया. इसके बाद फूल और पत्थर आई, जिसने उन्हें एक सेलेबल स्टार बना दिया. इसके बाद, 1970 के दशक के आखिर तक, धर्मेंद्र लगातार बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में से एक रहे, उन्होंने अनुपमा, आदमी और इंसान, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, शोले, लोफ़र, यादों की बारात और धरम वीर जैसी हिट फिल्मों में काम किया.

धर्मेंद्र ने कितनी हिट फिल्में दीं

80 के दशक में, उन्होंने एक्शन फिल्मों की ओर रुख किया, और बदले की आग, गुलामी, लोहा और ऐलान-ए-जंग जैसी फिल्मों में लीड रोल किए. 64 साल के करियर में, धर्मेंद्र ने 75 हिट फिल्में दीं, जो किसी भी हिंदी फिल्म एक्टर की लीड रोल वाली सबसे ज्यादा फिल्में हैं. यह गिनती अमिताभ बच्चन (57), राजेश खन्ना (42), शाहरुख खान (35), और सलमान खान (38) जैसे सुपरस्टार्स की कुल करियर हिट फिल्मों से भी ज्यादा है.