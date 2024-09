Devara Review: जूनियर एनटीआर की देवरा हुई रिलीज, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले लोगों ने दे दिया रिव्यू

Devara Social Media Review: देवरा कब रिलीज हो रही है? देवरा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो कितने बजे है? इन सवालों के बीच जूनियर एनटीआर, जान्हवी कपूर और सैफ अली खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म देवरा सिनेमाघरों में 27 सितंबर यानी आज रिलीज हो गई है. देवरा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों की भीड़ सिनेमाघरों में दिखाई दे रही है, जो सुबह 4 बजे ही शुरू हो गई थी. वहीं इसके साथ ही सोशल मीडिया पर देवरा का रिव्यू आना शुरू हो गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

ट्विटर यानी एक्स पर फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस की तारीफ की जा रही है. वहीं क्लाइमेक्स को ब्लॉकबस्टर कहा जा रहा है, जो कि देवरा 2 की ओर इशारा करती है.

एक यूजर ने लिखा, देवरा रिव्यू मुझे जबरदस्त एक्शन सीन पसंद आए! एनटीआर ने दमदार एक्टिंग की. सिनेमैटोग्राफी और बीजीएम बेहतरीन थे, खासकर लड़ाई के सीन में. कहानी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन कुल मिलाकर, यह देखने लायक है!"

#Devara - 2.25/5 ⭐⭐



An average first half with a below average second half.



Routine story with a weak climax and poor cliffhanger.



Disappointing VFX & Sets, but #JrNTR tries to save the film and #Anirudh shine throughout the movie.



