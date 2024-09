ओटीटी पर आने के बावजूद, 100 दिनों से सिनेमाघरों में कमाई कर रही है विजय सेतुपति की ये फिल्म, बजट के 6 गुना कर चुकी है कमाई

जब से साउथ के एक्टर विजय सेतुपति ने शाहरुख खान की जवान में विलेन का किरदार निभाया है. फैन उनके अपकमिंग फिल्मों पर नजरें जमाए हुए हैं. हालांकि साल 2024 में आई उनकी बॉलीवुड फिल्म मैरी क्रिसमस बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. लेकिन विजय सेतुपति की 14 जून को रिलीज हुई महाराजा का क्रेज ऐसा चढ़ा कि 100 दिन बाद भी खत्म नहीं हुआ है. यहां तक कि सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फिल्म रिलीज भी हो चुकी है.

विजय सेतुपति ने एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि 100 दिनों से सिनेमाघरों में लगी हुई है. एक्टर ने कैप्शन में लिखा, महाराजा के 100 दिन, शुक्रिया आपके सपोर्ट और प्यार के लिए.

100 days of #Maharaja, Thank you all for the support & love ❤️ pic.twitter.com/dB2B5NK1Mo