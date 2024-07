बिग बॉस ओटीटी 3 में जिसके बाहर निकलने का था इंतजार वो हो ही गया, डबल इविक्शन में बेघर होने का इंतजार

Bigg Boss OTT 3 Double Eviction: बिग बॉस ओटीटी 3 में इस वीकेंड का वार में होस्ट अनिल कपूर द्वारा एक खुलासा हुआ कि दो हफ्ते बाद शो का फिनाले होने वाला है. जबकि इस हफ्ते डबल इविक्शन देखने को मिलेगा. सात कंटेस्टेंट दीपक चौरसिया, सना सुल्तान, सना मकबूल, अदनान शेख, अरमान मलिक, विशाल पांडे और लवकेश कटारिया. इस हफ्ते शो से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं. इसके बाद अब अपडेट सामने आया है कि पहला इविक्शन हो गया है, जो कि दीपक चौरसिया का है.

बिग बॉस तक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, दीपक चौरसिया कम वोट मिलने के कारण शो से बाहर हो गए हैं. जबकि कहा जा रहा है कि दूसरा इविक्शन घरवालों के वोट के अनुसार होगा. इस इविक्शन के बारे में जानने के बाद लोगों ने खूब रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, एक्सपेक्टेड था. वो कुछ कर भी नहीं रहे थे घर के अंदर. दूसरे यूजर ने लिखा, सबसे ज्यादा था इसका इंतजार. तीसरे यूजर ने लिखा, हमें पहले से पता था. इससे चौंके नहीं हम.

🚨 BREAKING! Deepak Chaurasia 🦼 is EVICTED from #BiggBossOTT3 house due to fewer votes from audiences