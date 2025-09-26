डीडीएलजे के कुलजीत की वाइफ की 10 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की काजोल से ज्यादा सुंदर

20 अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्मों में गिनी जाती है, जिसमें शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया. वहीं अमरीश पुरी के नए अंदाज ने दर्शकों की तारीफें बटोरी. लेकिन एक किरदार और था, जिसे फैंस का खूब प्यार मिला. वह था कुलजीत का रोल, जिसे एक्टर परमीत सेठी ने निभाया था और पॉपुलैरिटी हासिल की. लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमीत सेठी की वाइफ भी एक्ट्रेस हैं और बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं. उन्हें लोग इन दिनों नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शो में फैंस देख रहे हैं. वहीं यूट्यूब की दुनिया में भी वह अपने व्लॉग से फैंस का दिल जीतती हुई नजर आ रही हैं.

आज यानी 26 सितंबर को अर्चना पूरन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1962 को देहरादून में हुआ था.

उनके पिता, पूरन सिंह, एक वकील थे और चाहते थे कि उनके बच्चे भी लॉ करें, लेकिन अर्चना का मन हमेशा कला की ओर झुकता रहा.

पढ़ाई उन्होंने मसूरी और दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से की, लेकिन उनका सफर मुंबई की गलियों में जाकर फिल्मों की ओर मुड़ गया.

शुरू में उन्होंने कुछ विज्ञापन किए और फिर छोटे-छोटे रोल मिलने लगे. 1987 में फिल्म 'जलवा' में नसीरुद्दीन शाह के साथ मुख्य भूमिका निभाकर उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की.

इसके बाद 'अग्निपथ', 'राजा हिंदुस्तानी', 'कुछ कुछ होता है', 'मोहब्बतें', और 'कृष' जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे लेकिन दमदार किरदार निभाए.

अर्चना पूरन सिंह ने भी टीवी की दुनिया में कदम रखा और वहां एक नई पहचान बनाई. सबसे पहले उन्होंने 'श्रीमान श्रीमति', 'जुनून', 'वाह क्या सीन है' जैसे शोज किए.

फिर उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया और धीरे-धीरे वह टीवी की कॉमेडी क्वीन बन गईं. 'कॉमेडी सर्कस' में बतौर जज उनकी हंसी और चुटीले कमेंट्स ने उन्हें घर-घर में फेमस कर दिया.

इसके बाद 'द कपिल शर्मा शो' में जब उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की जगह ली, तो शुरुआत में आलोचना जरूर हुई, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी अलग पहचान बना ली. अब लोग उन्हें 'लाफ्टर क्वीन' कहते हैं.

साल 1992 में अर्चना पूरन सिंह ने परमीत सेठी से शादी की है. कपल के दो बच्चे आर्यमन और आयुष्मान सेठी हैं.

वहीं हाल ही में यूट्यूब व्लॉग के जरिए उन्होंने अपनी होने वाली बहू योगिता बिहानी से फैंस को मिलवाया था.