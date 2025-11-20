इस खूंखार विलेन को पर्दे पर देख लोग करते थे नफरत, 5 शादी और 12 अफेयर के बाद भी रह गया तन्हा, रूह कंपाने वाली मिली मौत

Bollywood Famous Villian Tragic Life: बॉलीवुड का एक ऐसा विलेन जो लुक्स में बड़े-बड़े हीरो को टक्कर देता था. स्क्रीन पर जिसके काम से लोग नफरत करते थे, लेकिन उनके लुक्स के दीवाने थे. उन्होंने 80 और 90 के दशक में राज किया और कई सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया. वह शहंशाह, करिश्मा, भवानी जंक्शन, इंसाफ, सोने पर सुहागा, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान और भी बहुत कुछ जैसी क्लासिक फिल्मों में दिखे. उस एक्टर का नाम है महेश आनंद.

महेश आनंद ने मनोरंजन की दुनिया में एक मॉडल और डांसर के तौर पर अपना सफर शुरू किया, और 1982 में रिलीज हुई सनम तेरी कसम जैसी फिल्मों में बैकग्राउंड में दिखे. उन्हें एक्टिंग में ब्रेक 1984 में करिश्मा के साथ मिला, लेकिन 1988 की हिट 'शहंशाह' ने उन्हें आखिरकार लाइमलाइट में ला दिया.

उन्होंने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, गोविंदा, शशि कपूर, सनी देओल, विनोद खन्ना, सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर की और अधिकतर में विलेन के किरदार में ही दिखे. लेकिन 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बावजूद, शोहरत उनके लिए स्टेबिलिटी नहीं बन पाई. बाद के सालों में उन्हें पैसों की तंगी, अकेलेपन और कम होते मौकों से जूझना पड़ा.

5 शादियां, दर्जनभर महिलाओं को डेट

महेश आनंद की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही उथल-पुथल भरी थी. उन्होंने पांच बार शादी की और कहा जाता है कि उन्होंने कम से कम एक दर्जन महिलाओं को डेट किया. उनकी पहली पत्नी बरखा रॉय थीं. लेकिन कुछ ही महीनों में यह रिश्ता टूट गया. फिर, उन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल, एरिका मारिया डिसूज़ा से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा हुआ. इसके बाद उन्होंने मधु मल्होत्रा से शादी की. महेश ने चौथी बार उषा बचानी के साथ शादी की. उषा से अलग होने के बाद, महेश को लाना नाम की एक रशियन औरत से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली.

मौत बना रहस्य

2019 में, महेश आनंद ने रंगीला राजा में एक छोटे से रोल के साथ अपने फिल्मी करियर को फिर से शुरू करने की कोशिश की. लेकिन उनकी कोशिशों को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली. फिल्म रिलीज होने के सिर्फ 22 दिन बाद ही दुखद घटना हो गई. 9 फरवरी, 2019 को महेश आनंद अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए. उन्होंने 57 साल की उम्र में अकेले सोफे पर, खाने और शराब के साथ आखिरी सांस ली.