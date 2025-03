जागो बॉलीवुड जागो! साउथ की इस फिल्म में नए एक्टर, नया डायरेक्टर, फिर भी छह दिन में ही कर डाली बजट की तीन गुना कमाई

‘कोर्ट' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6: बॉलीवुड जहां 2025 में अभी तक सिर्फ एक हिट फिल्म दे सका है, वहीं साउथ से लगातार हिट फिल्मों की खबरें आ रही हैं. बॉलीवुड जहां अभी भी स्टार किड्स को कमजोर कहानियों के साथ लॉन्च करने के मकड़जाल में फंसा हुआ है, वहीं साउथ सिनेमा काफी आगे निकल चुका है और नए स्टार्स के साथ भी हिट फिल्में दे रहा है. तेलुगु सिनेमा की नई फिले्म ‘कोर्ट: स्टेट वर्सेज ए नोबडी' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है. 14 मार्च, 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने छह 5 दिन में वर्ल्डवाइड 36.85 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है.

