Chhaava box office collection day 11: विक्की कौशल की फिल्म पुष्पा-2 को दे रही टक्कर, क्यों हो रही है ऐसी चर्चा ?

Chhaava box office collection day 11: लक्ष्मण उटेकर के डायरेक्शन में बनी छावा में विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना लीड रोल में हैं, जो अपने दूसरे हफ्ते में है और अभी भी मजबूत चल रही है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने अपने दूसरे सोमवार (24 फरवरी) को भारत में बॉक्स ऑफिस पर ₹15.12 करोड़ की कलेक्शन की. शुरुआती अंदाजों के हिसाब से छावा ने अपने दूसरे सोमवार यानी 24 फरवरी को भारत में ₹15.12 करोड़ की कमाई की. इससे फिल्म की कुल कमाई ₹341.87 करोड़ हो गई. फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार को ₹44 करोड़ और रविवार को ₹40 करोड़ की शानदार कमाई की. Chhaava box office collection day 12 के आंकड़े आज शाम तक सामने आ जाएंगे.

14 फरवरी को ₹31 करोड़ की शानदार ओपनिंग के बाद इसने अपने पहले हफ्ते से भारत में ₹219.25 करोड़ की कलेक्शन की. पहले वीकएंड के आंकड़े ₹37 करोड़ और ₹48.5 करोड़ के साथ इंप्रेसिव हैं. सोमवार (24 फरवीर) को हिंदी वर्जन की कुल ऑक्यूपेंसी करीब 20.22% रही, जिससे शाम के शो में 25.78% भीड़ जुटी.

छावा का हिंदी में कलेक्शन

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स पर कन्फर्म किया कि छावा अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना की पुष्पा 2: द रूल के बाद दूसरी हिंदी फिल्म बन गई है जिसने अपने दूसरे वीकेंड में भी डोमेस्टिक लेवल पर ₹100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. अगर पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन ने पिछले साल अपने दूसरे वीकेंड में अकेले हिंदी में ₹128 करोड़ की कमाई की थी तो इस साल छावा ने ₹109.23 करोड़ की कमाई करके रिकॉर्ड बनाया है. स्त्री 2, गदर 2 और एनिमल ₹93.85 करोड़, ₹90.47 करोड़ और ₹87.56 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

WEEKEND 2 RESULTS: 'PUSHPA 2' - 'CHHAAVA' TOP THE LIST... #Pushpa2 #Hindi and #Chhaava are the *only two films* to surpass ₹ 100 cr in their *second weekend* [Friday-Sunday].



Here's a look at the top performers in *Weekend 2*…

⭐️ #Pushpa2 #Hindi: ₹ 128 cr

⭐️ #Chhaava: ₹… pic.twitter.com/LZzbcHqOgc