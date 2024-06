Chandu Champion Twitter Review: चंदू चैंपियन हुई रिलीज, जानें सोशल मीडिया यूजर्स से वीकेंड च्वॉइस है या नहीं कार्तिक आर्यन की मूवी 

Chandu Champion Social Media Review: कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड मूवी चंदू चैंपियन 14 जून यानी आज सिनेमाघरो पर रिलीज हो गई है. फिल्म की बीते दिन स्क्रीनिंग रखी गई, जिसके चलते सेलेब्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म और कार्तिक आर्यन की तारीफें की हैं. लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स और सिनेमालवर्स ने भी अपना रिएक्शन चंदू चैंपियन के लिए एक्स यानी ट्विटर पर शेयर कर दिया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस जहां फिल्म की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं तो वहीं कार्तिक आर्यन के अनदेखे अवतार को देख रिएख्शन देते नजर आ रहे हैं.

एक यूजर ने सिनेमाघर से कार्तिक आर्यन के फिल्म के सीन की एक तस्वीर शेयर की है. जबकि दूसरे यूजर ने लिखा, चंदू चैंपियन को 3 स्टार. तीसरे यूजर ने लिखा, इसे कहते हैं बड़ी स्क्रीन एक्सपीरियंस. रोंगटे खड़े कर दिए. तीसरे यूजर ने ऑडियंस रिव्यू शेयर करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक दर्शक इमोशनल हो गया है.

Now that's what you call a big screen experience.

Literal goosebumps‼️#KartikAaryan #KabirKhan #ChanduChampion pic.twitter.com/2wiZJaMPKa