ताजमहल के सामने बैठा यह बच्चा है टैलेंट का खजाना, एक्टिंग से शाहरुख-सलमान-आमिर को किया फेल, पहचाना क्या?

एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इसमें एक छोटा बच्चा ताजमहल के सामने स्टाइल में बैठा हुआ है. देखने में लगता है जैसे कोई आम बच्चा अपनी फोटो खिंचवा रहा हो. लेकिन सच जानकर हैरानी होगी कि यह बच्चा आज बॉलीवुड का एक बड़ा नाम बन चुका है, जिसकी एक्टिंग के आगे शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान भी फेल माने जाते हैं. इसकी एक्टिंग के हर उम्र के लोग कायल रहे हैं.

कौन है ये बच्चा

जी हां, यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं. बचपन में ली गई यह फोटो स्टूडियो में खींची गई थी, जहां ताजमहल का पोस्टर बैकग्राउंड में लगा था. नवाजुद्दीन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आते हैं. उन्होंने बहुत संघर्ष किया और मेहनत से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई दमदार फिल्मों में काम किया है, जैसे 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'बजरंगी भाईजान', 'किक', 'रईस', 'रमन राघव 2.0', 'मांझी' और 'मोतीचूर चकनाचूर'. इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त रही कि दर्शकों ने उन्हें बहुत पसंद किया. लोग कहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी गहरी और असली होती है कि बड़े-बड़े सितारे भी उनकी तारीफ करते हैं.

खान्स को दी टक्कर

नवाजुद्दीन खुद शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के बड़े फैन हैं. उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि वे इन तीनों खानों की बहुत इज्जत करते हैं और उनसे काफी कुछ सीखा है. लेकिन उनकी अपनी पहचान इतनी मजबूत है कि दुनिया भर में लोग उन्हें एक अलग लेवल का एक्टर मानते हैं. फिलहाल यह तस्वीर देखकर साफ पता चलता है कि सपने सच होते हैं, बस मेहनत और लगन चाहिए. नवाजुद्दीन की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो बड़ा बनने का ख्वाब देखता है.