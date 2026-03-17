विज्ञापन
WAR UPDATE

ऋषि कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म, सभी गाने हिट, रेखा-माधुरी-मीनाक्षी ने ठुकराई, हीरोइन बन पछताईं जूही चावला

जूही चावला ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने एक ऐसी फिल्म की थी, जिसे लेकर उन्हें आज भी अफसोस है. हैरानी की बात ये है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है.

Read Time: 3 mins
Share
ऋषि कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म, सभी गाने हिट, रेखा-माधुरी-मीनाक्षी ने ठुकराई, हीरोइन बन पछताईं जूही चावला
चांदनी में नजर आई थीं जूही चावला

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने अपनी मासूम मुस्कान और शानदार अभिनय से लाखों दिल जीते हैं. उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं और लगभग हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने एक ऐसी फिल्म की थी, जिसे लेकर उन्हें आज भी अफसोस है. हैरानी की बात यह है कि यह वही फिल्म थी, जिसे माधुरी दीक्षित और रेखा जैसी दिग्गज एक्ट्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, और जब फिल्म रिलीज हुई, तो यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई.

यह फिल्म थी ‘चांदनी', जो साल 1989 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को मशहूर निर्देशक यश चोपड़ा ने बनाया था और इसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जैसे बड़े सितारे नजर आए थे. फिल्म का संगीत, कहानी और रोमांस- सबने दर्शकों का दिल जीत लिया. ‘चांदनी' के बाद श्रीदेवी को दर्शकों ने हमेशा के लिए 'चांदनी' नाम से याद करना शुरू कर दिया. वहीं, फिल्म में देविका का रोल पहले माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्रि और रेखा को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया क्योंकि यह एक छोटा रोल था.

इसके बाद यह रोल जूही चावला को दिया गया, जो उस वक्त नई थीं और इंडस्ट्री में अपने कदम जमा रही थीं. श्रीदेवी जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलने से वे बेहद खुश थीं. लेकिन फिल्म रिलीज के बाद जूही को निराशा हुई. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक, जूही को लगा कि उनके कई सीन एडिट में काट दिए गए थे और फिल्म में सिर्फ उनके बेडरूम सीन ही बचे थे. यही वजह थी कि उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें यह फिल्म करने का पछतावा है.

यह भी पढ़ें: बचपन में प्रोफेशनल रेसलर के साथ अखाड़े में लड़ता था ये बच्चा, जवानी में काम आई सीख, बन गया पैसे कमाने की मशीन

हालांकि ‘चांदनी' में उनका एक खूबसूरत गाना भी था- 'लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है', जिसमें वे सफेद ड्रेस पहनकर बारिश में डांस करती दिखीं. उस समय दर्शकों ने उनके इस छोटे से रोल को भी पसंद किया था. दिलचस्प बात यह है कि जूही चावला के काम से प्रभावित होकर यश चोपड़ा ने बाद में उन्हें ‘डर' फिल्म में कास्ट किया, जो उनके करियर की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनी. हालांकि जूही आज भी ‘चांदनी' को अपनी एक 'सीखी हुई गलती' मानती हैं, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Juhi Chawla, Rishi Kapoor, Chandni 1989 Movie, Chandni Movie Facts, Sridevi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com