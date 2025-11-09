विज्ञापन

पारसी में जन्मी, मुस्लिम से की शादी, हिंदू रीति-रिवाजों से अंतिम संस्कार’, जरीन खान की बेटी ने मां के लिए नोट

संजय खान की वाइफ जरीन खान के निधन के बाद बेटी फराह खान अली ने मां के लिए दिल तोड़ने वाला एक पोस्ट शेयर किया है. 

जरीन खान की बेटी फराह ने मां के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट
बॉलीवुड एक्टर संजय खान की पत्नी और पूर्व एक्ट्रेस जरीन खान का हाल ही में निधन हो गया. 81 की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. वहीं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए, जिसमें जरीन खान के बेटे जायद ने उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई थी क्योंकि वह पारसी परिवार में जन्मी थीं और मुस्लिम एक्टर से उन्होंने शादी की थी. इसी बीच जरीन खान की बेटी फराह खान अली ने इंस्टाग्राम पर मां के लिए पोस्ट शेयर किया.  

फराह खान अली, जो ज्वैलरी डिजाइनर हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, मेरी मां जरीन खान एक बहुत ही खास महिला थीं. उनके जीवन का दर्शन था "माफ करना और भूल जाना". वह दयालु थीं, अपने सभी दोस्तों और परिवार से प्यार करती थीं और सभी का बहुत ख्याल रखती थीं. वह हमारे परिवार को एक धागे में पिरोए रखने वाला बंधन थीं. पारसी के रूप में जन्मीं, मुस्लिम से शादी की और हिंदू रीति-रिवाजों से अंतिम संस्कार किया. वह मानवता की प्रतीक थीं और वह एक ऐसी शख्सियत हैं, जिनकी विरासत को हम जीने की उम्मीद करते हैं."

इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मां का एक वीडियो शेयर करते हुए फराह खान अली ने लिखा, आज जाने की जिद ना करो. यूं ही पहलू में बैठे रहो. मेरी मां, मेरी हमसफर, वो औरत जिसने अपने प्यार और गर्मजोशी से कई जिंदगियों को छुआ. आपको बहुत याद किया जाएगा क्योंकि कोई भी आपके जैसा नहीं हो सकता. आपकी विरासत हमेशा कई लोगों को प्रेरित करती रहेगी और मैं आपके नक्शेकदम पर चलने और हमारे परिवार को हमेशा के लिए एक सूत्र में बांधे रखने का वादा करती हूं. आपके दोस्त मेरे दोस्त बन जाएंगे और मैं उनसे प्यार करूंगा और उन्हें अपने पास रखूंगा. जब तक हम दोबारा नहीं मिलेंगे, तब तक आपको याद करता रहूंगा. मेरी प्यारी मां, आपकी आत्मा को शांति मिले. 

गौरतलब है कि जरीन खान ने बॉलीवुड एक्टर संजय खान से शादी की थी. कपल के तीन बच्चे फराह अली खान, सुजैन खान और जायद खान हैं, जो अपने करियर में पहचान बना चुके हैं. 

