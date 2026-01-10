विज्ञापन

वरुण धवन ने छुए PVC होशियार सिंह दहिया की पत्नी के पैर, बोलीं- बॉर्डर 2 बहुत अच्छी चलेगी

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म Border 2 को लेकर लगातार चर्चा में हैं. हाल ही में एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वरुण धवन शहीद परमवीर चक्र विजेता PVC होशियार सिंह दहिया की पत्नी के पैर छूते नजर आ रहे हैं.

बॉर्डर 2 में नजर आएंगे वरुण धवन

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर लगातार चर्चा में हैं. हाल ही में एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वरुण धवन शहीद परमवीर चक्र विजेता PVC होशियार सिंह दहिया की पत्नी के पैर छूते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग वरुण के इस संस्कार और सम्मान की खूब तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि वरुण धवन बेहद विनम्रता के साथ शहीद की पत्नी के सामने झुकते हैं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं. इस दौरान माहौल भावनाओं से भरा हुआ नजर आता है.

शहीद होशियार सिंह दहिया की पत्नी ने दिया वरुण धवन को आशीर्वाद

शहीद होशियार सिंह दहिया की पत्नी वरुण को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, “तुमने बहुत बढ़िया किया है. बहुत बढ़िया, शाबाश! फिल्म बहुत अच्छी चलेगी.” उनके ये शब्द सुनकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो जाते हैं. दरअसल, Border 2 में वरुण धवन का किरदार शहीद PVC होशियार सिंह दहिया के साहस और बलिदान से प्रेरित बताया जा रहा है. ऐसे में उनकी पत्नी ने वरुण के अभिनय और सम्मान भाव से काफी प्रभावित होकर उन्हें दिल से दुआएं दीं. वरुण भी इस सम्मान को पाकर बेहद भावुक नजर आए.

इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं. कोई वरुण को “संस्कार वाला हीरो” बता रहा है तो कोई कह रहा है कि यही असली  सम्मान होता है. कई यूजर्स ने लिखा कि वरुण ने सिर्फ रोल ही नहीं निभाया, बल्कि एक शहीद की विरासत को दिल से समझा है.

23 जनवरी को रिलीज हो रही बॉर्बॉडर 2

र्डर 2 को गुलशन कुमार और टी-सीरीज द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो जे.पी. दत्ता की J.P. Films के साथ मिलकर बनाई जा रही है. फिल्म को भुषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि निर्देशन की कमान अनुराग सिंह ने संभाली है. देशभक्ति और जांबाजी की इस बड़ी कहानी से सजी Border 2, 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वरुण धवन का यह अंदाज और शहीद परिवार के प्रति उनका सम्मान फिल्म के लिए लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ा रहा है.

