Border 2: अमृतसर में आर्मी हीरोज के साथ ‘जाते हुए लम्हों’ गाने को मेकर्स करेंगे लॉन्च, आर्मी जवानों और उनके परिवारों के लिए खास होगा पल

घर कब आओगे’ गाने की जबरदस्त सफलता के बाद मेकर्स टी-सीरीज और जेपी फिल्म्स अब फिल्म के अगले गाने ‘जाते हुए लम्हों’ को लॉन्च करने के लिए एक बड़े इवेंट की तैयारी कर रहे हैं. ‘

अमृतसर में आर्मी हीरोज के साथ ‘जाते हुए लम्हों’ गाने को मेकर्स करेंगे लॉन्च
नई दिल्ली:

बॉर्डर 2 की टीम यह पक्का करने की पूरी कोशिश कर रही है कि फिल्म बड़े पर ज्यादा लोगों तक पहुंचे. ‘घर कब आओगे' गाने की जबरदस्त सफलता के बाद मेकर्स टी-सीरीज और जेपी फिल्म्स अब फिल्म के अगले गाने ‘जाते हुए लम्हों' को लॉन्च करने के लिए एक बड़े इवेंट की तैयारी कर रहे हैं. ‘जाते हुए लम्हों' को बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाला गाना बताया जा रहा है. इसे अमृतसर के खासा में लगभग 10,000 से 12,000 आर्मी जवानों और उनके परिवारों के सामने लॉन्च किया जाएगा. यह गाना 12 जनवरी 2026 को रिलीज होगा.

कुछ दिन पहले ही सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, प्रोड्यूसर भूषण कुमार और निधि दत्ता, सिंगर सोनू निगम के साथ राजस्थान के लोंगेवाला-तनोत में ‘घर कब आओगे' लॉन्च करने के लिए एक साथ आए थे. यह गाना तनोत-लोंगेवाला की ऐतिहासिक जगह पर लॉन्च किया गया था. इस जगह ने उस पल को और भी इमोशनल बना दिया और वहां मौजूद लोगों का रिस्पॉन्स जबरदस्त था, जिसने इसे देखने वाले हर किसी पर गहरा और lasting असर छोड़ा. अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित, बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह जैसे दमदार कलाकारों की टीम है.

बॉर्डर 2 को गुलशन कुमार और टी-सीरीज ने जे.पी. दत्ता की जे.पी. फिल्म्स के साथ मिलकर पेश किया है. इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता की दमदार प्रोडक्शन टीम ने बनाया है और अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. देशभक्ति और हिम्मत की इस शानदार कहानी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बॉर्डर 2, 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है.

