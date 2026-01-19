विज्ञापन

सनी देओल की बॉर्डर 2 देखने के लिए ढीली करने होगी जेब, एक टिकट की कीमत उड़ा देगी होश

सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म बॉर्डर 2, 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह फिल्म 1997 की क्लासिक फिल्म बॉर्डर की अगली कड़ी है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है.

नई दिल्ली:

सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म बॉर्डर 2, 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह फिल्म 1997 की क्लासिक फिल्म बॉर्डर की अगली कड़ी है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. इस बार कहानी को और बड़ा बनाया गया है, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जांबाज एक साथ दुश्मन से लड़ते दिखाए गए हैं. फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बजवा, मोना सिंह और मेधा राणा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. 

बॉर्डर 2 की एक टिकट की कीमत

इसे टी-सीरीज और जे.पी. दत्ता की जे.पी. फिल्म्स ने मिलकर बनाया है. फिल्म की लंबाई करीब 3 घंटे 19 मिनट है, जिसमें धमाकेदार एक्शन, भावुक कहानियां और देशभक्ति से भरे सीन हैं. ट्रेलर में सैनिकों की बहादुरी, परिवारों की भावनाएं और बड़े पैमाने पर युद्ध के दृश्य लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं. फिल्म के एडवांस बुकिंग शुरू होते ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. मुंबई के सबसे महंगे थिएटर मैसन आईनॉक्स, जियो वर्ल्ड प्लाजा (बीकेसी) में रिलीज डे (23 जनवरी) की शाम की शोज के लिए रिक्लाइनर सीटों की टिकट कीमत 2,310 रुपये तक पहुंच गई है. सभी प्रीमियम सीटें 2,000 रुपये से ऊपर की हैं. 

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल

इतनी ऊंची कीमत देखकर दर्शक हैरान हैं, लेकिन प्रीमियम थिएटर, लंबी रनटाइम और बड़े सितारों की मौजूदगी के कारण यह कीमत तय की गई है. फिल्म के ट्रेलर और गानों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं. रिलीज डे रिपब्लिक डे वीकेंड पर होने से देशभक्ति वाली फिल्मों को हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है.
 

