बॉर्डर 2 ने रिलीज से पहले मचाया धमाल! एडवांस बुकिंग में इतने हजार टिकट, विदेशों में भी जबरदस्त क्रेज

Border 2 advance booking: सनी देओल की फिल्म ने पहले दिन बुक किए 2,000 टिकट. ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका में भी धूम. जानें बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और रिकॉर्ड तोड़ सकती है क्या?

Border 2 advance booking: बॉर्डर 2 ने एडवांस बुकिंग में मारी दहाड़
नई दिल्ली:

Border 2 advance booking: सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग तेजी से बढ़ रही है. यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जो रिपब्लिक डे वीकेंड से ठीक पहले है. ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने रिलीज से एक दिन पहले ही एडवांस बुकिंग में 20,000 से अधिक टिकट बेच दिए हैं. 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही यह फिल्म रिपब्लिक डे वीकेंड का फायदा उठाते हुए न केवल भारत में बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जर्मनी जैसे विदेशी बाजारों में भी जबरदस्त ओपनिंग की ओर बढ़ रही है.

बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, विदेशी बुकिंग हाल की बड़ी फिल्मों जैसे धुरंधर और वॉर 2 से भी आगे निकल गई है. भारत में भी बुकिंग धीरे-धीरे जोर पकड़ रही है. बॉर्डर 2 के अभी तक करीब 40% सिनेमाघरों में ही टिकट खुले हैं और सीमित शो उपलब्ध हैं. मल्टीप्लेक्स चेन PVR INOX में पहले दिन के लिए 2,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. BookMyShow पर कुल बुकिंग 20,000 के पार पहुंच गई है, जबकि सभी नेशनल चेन मिलाकर 10,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. ये आंकड़े शुरुआती चरण में बहुत अच्छे माने जा रहे हैं. ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि सनी देओल की मास अपील और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में वॉक-इन दर्शकों की वजह से बॉर्डर 2 को प्री-सेल्स पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

विदेशों में बॉर्डर 2 का क्रेज

बॉर्डर 2 1997 की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर की सीक्वल है. इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बजवा, मेधा राणा और मोना सिंह जैसे कलाकार हैं. इसे टी-सीरीज और जे.पी. दत्ता की जे.पी. फिल्म्स ने मिलकर बनाया है. प्रोड्यूसर में भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता शामिल हैं. ट्रेलर और गाने मिले मिक्स्ड रिएक्शन के बावजूद, पैट्रियॉटिक फिल्म होने के कारण ग्राउंड लेवल पर दर्शकों का प्यार बढ़ने की उम्मीद है. ट्रेड का मानना है कि ओपनिंग वीकेंड में फिल्म शानदार कमाई कर सकती है. बॉर्डर 2 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्मों में से एक बन सकती है.

Border 2, Border 2 Advance Booking, Border 2 Tickets, Sunny Deol, Varun Dhawan
