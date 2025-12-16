'बॉर्डर 2' भी कमाने जा रही है 2000 करोड़, पुष्पा 2 की तरह सनी देओल के लिए भी लकी साबित होगा बिहार?

सनी देओल अपनी वॉर फिल्म बॉर्डर-2 के साथ स्क्रीन पर गदर मचाने के लिए तैयार हैं. 1997 की क्लासिक फिल्म बॉर्डर की आने वाली सीक्वल, बॉर्डर 2, मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच के 1971 के युद्ध पर आधारित है, जिसमें सच्ची कहानियां, भारतीय सैनिकों की बहादुरी दिखाई जाएगी. इस फिल्म का टीजर 16 दिसंबर को रिलीज किया गया. टीजर रिलीज के वेन्यू की डिटेल सामने आने के बाद हमने सोचा कि इसका तो पुष्पा-2 से एक खास कनेक्शन निकल गया. आप सोच रहे होंगे कहां पुष्पा-2 एक दम अलग कहानी वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर-2 पूरी तरह से अलग और देशभक्ति से ओतप्रोत फिर इन दोनों में कनेक्शन कहां से आया?

पुष्पा-2 और बॉर्डर-2 का कनेक्शन?

पुष्पा का ट्रेलर लॉन्च इवेंट बिहार के गांधी मैदान में रखा गया था और यहां अल्लु अर्जुन को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ जुटी थी. वहीं जब फिल्म रिलीज हुई तो बिहार में इसे कमाई भी अच्छी मिली थी. अब बात करें सनी देओल की बॉर्डर-2 की ये इस फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट के लिए देश के अलग-अलग शहरों में स्क्रीनिंग की गई. इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद के साथ बिहार का पूर्णिया भी शामिल है. अब सनी देओल का जादू तो आप जानते ही हैं. अगर अल्लु अर्जुन की फिल्म को इतना प्यार मिल सकता है तो सनी देओल इस मामले में पीछे रह जाएं ऐसा सोचना भी नामुमकिन है.

बॉर्डर ने 1997 में की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई

जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट महज 12 करोड़ था और इस फिल्म ने उस वक्त करीब 66.70 करोड़ रुपये कमाए थे. उस वक्त सनी देओल और देशभक्ति का कॉम्बो खूब हिट हुआ था. अब गदर-2 और जाट के बाद सनी देओल का क्रेज एक बार अपने उफान पर है इसका सीधा असर बॉर्डर-2 पर देखने को मिल सकता है. साथ ही फिल्म रिलीज की टाइमिंग भी ऐसी है कि कमाई पक्की है. ये फिल्म 23 जनवरी को यानी कि 26 जनवरी से तीन दिन पहले रिलीज हो रही है.

