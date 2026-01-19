जॉन अब्राहम की बॉडी झेल पाती है सिर्फ इस तरह का खाना, ट्रेनर ने बताया खुद को कैसे फिट रखते हैं एक्टर

बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर जॉन अब्राहम की डाइट इतनी सख्त है कि अब वे कई आम सब्जियां भी नहीं खा पाते. उनके फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि सालों तक बहुत सख्त और एक्सट्रीम डाइट फॉलो करने की वजह से जॉन अब बैंगन और भिंडी जैसे सब्जियां बिल्कुल नहीं खा सकते. अगर कभी गलती से इनका सेवन हो जाए तो उनका पेट खराब हो जाता है. विनोद चन्ना, कई बॉलीवुड सितारों को ट्रेन करते हैं. उन्होंने बताया कि जॉन कई सालों से चीनी बिल्कुल नहीं खाते. अगर ट्रेनर उन्हें कभी थोड़ी चीनी लेने को भी कहें तो वे मना कर देते हैं.

विदेशी मेहमान के साथ जॉन अब्राहम का खाना

वे इतने डिसिप्लाइंड हैं कि सिर्फ चार तरह के खाने की सलाह दी जाए तो बस वही खाते हैं, कुछ और छूते भी नहीं. ट्रेनर ने एक किस्सा भी सुनाया. किसी फिल्म शूटिंग के दौरान विदेशी मेहमान के साथ खाना खत्म हो गया था, लेकिन मेहमान ने कहा कि जॉन ने सब खा लिया. विनोद ने यकीन से कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जॉन इतने सख्त हैं कि बाहर का खाना छूते भी नहीं.

बैंगन या भिंडी खाने से क्या होता है

विनोद का कहना है कि लंबे समय तक बहुत सीमित डाइट लेने से शरीर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है. लेकिन अगर अचानक पुरानी चीजें (जैसे बैंगन या भिंडी) खा ली जाएं तो शरीर उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाता और पेट में दिक्कत हो जाती है. जॉन की डाइट इतनी सख्त है कि उनका शरीर अब सिर्फ खास तरह के खाने को ही सहन करता है. यह खबर बताती है कि फिटनेस और अच्छी बॉडी बनाए रखने के लिए जॉन कितनी मेहनत और डिसिप्लिन रखते हैं. कई बार एक्सट्रीम डाइट के साइड इफेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं, इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स बैलेंस्ड डाइट की सलाह देते हैं.