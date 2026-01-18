विज्ञापन

दिलजीत दोसांझ की दुल्हनिया बनी सोनम बाजवा, बॉर्डर-2 के सेट की तस्वीरें वायरल, छठी फोटो पर बार बार करेंगे क्लिक

Border 2 रिलीज होने को है और इस बीच सोनम बाजवा ने कुछ तस्वीरें शेयर की. इन बिहाइंड द सीन तस्वीरों में सोनम का ब्राइडल लुक फैन्स को बहुत पसंद आ रहा है.

Border-2 की हीरोइन सोनम बाजवा ने शेयर की तस्वीरें
नई दिल्ली:

Border-2 रिलीज होने को है और इस फिल्म की कास्ट इसकी प्रमोशन में लगी है. हाल में सोनम बाजवा ने कुछ बिहाइंड द सीन तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में सोनम की शादी के सीन की झलक देखने को मिल रही है. किसी तस्वीर में सोनम लाल जोड़े में सजी हैं. तो किसी तस्वीर में वह पीला सूट पहने हाथों में मेहंदी सजवाती नजर आ रही हैं.   एक तस्वीर में सोनम सुंदर सी सजी डोली में बैठी नजर आ रही हैं. कुल मिलाकर पंजाबी ब्राइड के लुक में सोनम बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सोनम ने लिखा, बॉर्डर-2 के सेट से कुछ तस्वीरें. बॉर्डर-2 दुनियाभर में 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है.

फैन्स ने की सोनम के ब्राइडल लुक तारीफ

सोनम बाजवा ने तस्वीरें शेयर कीं तो फैन्स भी तारीफों के लिए उमड़ गए. एक ने लिखा, वाह मैम आप तो बहुत ही क्यूट लग रही हैं. एक ने कमेंट किया, माशाअल्लाह, एक ने तारीफ में लिखा, खूबसूरती माशाअल्लाह. एक ने लिखा, वाह आपकी तस्वीरों को देखकर दिन बन गया. सोनम के एक फैन ने तो शायरी ही लिख दी. उन्होंने लिखा, एक चेहरा अगर दिल में बस जाए ना तो लाख उससे हसीन मिलें फर्क नहीं पड़ता.

बॉर्डर-2 की कास्ट?

बॉर्डर-2 की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं. सभी स्टार्स अपनी परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफें पा रहे हैं. 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. 

बॉर्डर-2 का बजट ?

सनी देओल के लीड रोल वाली इस फिल्म के बजट की बात करें तो विकिपीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 150-250 करोड़ बताया जा रहा है.

