Oscars 2026 Winners Complete List: 16 नॉमिनेशन, जीते 4 अवॉर्ड, इस हॉरर फिल्म ने रचा इतिहास

98वें एकेडमी अवार्ड्स अनाउंस किए जा चुके हैं और इस अवॉर्ड सेरेमनी को होस्ट करने के लिए कोनन ओ'ब्रायन वापस आए. हर साल की तरह इस साल भी ये शाम काफी खास रही. क्योंकि ऑस्कर अवॉर्ड सिनेमा की दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस अवॉर्ड्स में से एक माने जाते हैं. भारत का एक नाम भी किसी ना किसी तरह इस अवॉर्ड का हिस्सा रहा. ये नाम था प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका बतौर प्रेजेंटर शामिल हुईं और स्टेज पर अपनी मौजूदगी से भारत का नाम रोशन किया. अब बात करें अवॉर्ड्स की तो ये कई सेलेब्स के लिए एक यादगार शाम रही. चलिए बताते हैं कि किसने कौनसा अवॉर्ड जीता. सबसे खास रही सिनर्स जिसने 16 नॉमिनेशन के बाद 4 अवॉर्ड जीते.

देखें ऑस्कर विनर्स की फुल लिस्ट

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस

एमी मैडिगन, Weapons

बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म

KPop Demon Hunters

बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म

The Girl Who Cried Pearls

कॉस्ट्यूम डिजाइन में उपलब्धि

Frankenstein

मेकअप और हेयरस्टाइलिंग में उपलब्धि

Frankenstein, माइक हिल, जॉर्डन सैमुअल और क्लियोना फ्यूरी

कास्टिंग में उपलब्धि

One Battle after Another, कैसेंड्रा कुलुकुंडिस

बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म

The Singers, Two People Exchanging Saliva

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर

शॉन पेन, One Battle After Another

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले

रयान कूगलर, Sinners

बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन

Frankenstein

विजुअल इफेक्ट्स

Avatar Fire And Ash

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म

All The Empty Rooms

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म

Mr Nobody Against Putin

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स

Avatar: Fire and Ash

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन

Frankenstein

बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले

One Battle After Another

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर

Sinners

बेस्ट साउंड

F1

बेस्ट एडिटिंग

एंडी जर्गेनसेन, One Battle After Another के लिए

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी

ऑटम ड्यूराल्ड अर्कापॉ, Sinners के लिए

बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म

Sentimental Value

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर

Golden, KPop Demon Hunters से

बेस्ट डायरेक्टर

पॉल थॉमस एंडरसन, One Battle After Another के लिए

बेस्ट एक्टर

माइकल बी जॉर्डन, Sinners के लिए

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