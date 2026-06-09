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बॉलीवुड में बन रही हैरी पॉटर, कार्तिक आर्यन को मिला लीड रोल! AI वीडियो में सैफ, रणबीर, संजू बाबा भी दिखे

सोशल मीडिया पर AI से बना एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सैफ अली खान, नसीरुद्दीन शाह, कृति सेनॉन, संजय दत्त को हैरी पॉटर के अलग अलग किरदारों में दिखाया जा रहा है.

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बॉलीवुड में बन रही हैरी पॉटर, कार्तिक आर्यन को मिला लीड रोल! AI वीडियो में सैफ, रणबीर, संजू बाबा भी दिखे
हैरी पॉटर के रोल के लिए परफेक्ट हैं कार्तिक आर्यन!
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नई दिल्ली:

बॉलीवुड सितारों को हैरी पॉटर की दुनिया के किरदारों में दिखाने वाला एक वायरल एआई-जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है. इस वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है कार्तिक आर्यन का हैरी पॉटर अवतार. गोल चश्मे, पहचान वाली लुक और किरदार की मासूमिय को एआई ने इतने बढ़िया ढंग से पेश किया है कि फैंस को कार्तिक इस किरदार के लिए बिल्कुल फिट लग रहे हैं. फिलहाल सोशल मीडिया पर ये वीडियो न सिर्फ तेजी से वायरल हो चुका है, बल्कि बॉलीवुड व हैरी पॉटर फैंस के बीच चर्चा का विषय भी बन चुका है.

इस कॉन्सेप्ट ने दर्शकों को खास तौर पर इसलिए अट्रैक्ट किया है, क्योंकि बॉलीवुड सितारों को हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया में बेहद सटीक तरीके से दिखाया गया है. अगर हम आपको नहीं बताते कि ये तस्वीरें एआई से बनाई गई हैं तो शायद आप भी एक पल को ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि इन सभी स्टार्स को फिल्म के लिए फाइनल कर दिया है और हैरी पॉटर का कोई बॉलीवुड वर्जन आ रहा है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि कार्तिक की यंग एनर्जी, उनकी रिलेटेबल पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस हैरी पॉटर के किरदार से काफी मेल खा रही है. यही वजह है कि यह रीइमैजिन्ड लुक वायरल ट्रेंड का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया है.

वीडियो में हॉगवर्ट्स की बाकी दुनिया के लिए भी दिलचस्प बॉलीवुड कास्टिंग दिखाई गई है. कृति सेनन को हर्माइनी ग्रेंजर, वरुण धवन को रॉन वीजली, रणबीर कपूर को ड्रेको मालफॉय और सैफ अली खान को सेवेरस स्नेप के रोल में दिखाया गया है. वहीं नसीरुद्दीन शाह अल्बस डंबलडोर, विद्या बालन डोलोरेस अम्ब्रिज, संजय दत्त लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और कंगना रनौत बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज के किरदार में नजर आ रही हैं. हालांकि यह वीडियो सिर्फ एक क्रिएटिव एआई एक्सपेरिमेंट है लेकिन हैरी पॉटर की दुनिया और बॉलीवुड का यह मेल फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
 

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