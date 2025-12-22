बॉलीवुड का वो जासूस जिसे नहीं पड़ी रहमान डकैत की जरूरत, अपने ही दम पर कमा गया था 565 करोड़

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर सरपट दौड़ लगा रही है. फिल्म में स्पाई बने रणवीर सिंह को रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना का ऐसा साथ मिला कि फिल्म जोरदार कमाई कर रही है और साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है. लेकिन आठ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसके स्पाई ने अपने दम पर दुश्मन देश के लोगों के दांत खट्टे किए थे. ये जासूस और कोई नहीं बल्कि टाइगर है. बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी वाली फिल्म 'टाइगर जिंदा है' को रिलीज हुए आज 8 साल पूरे हो गए हैं. 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई इस फिल्म की सालगिरह पर सोशल मीडिया पर फैंस का जश्न देखते ही बन रहा है. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर #8YearsOfTigerZindaHai ट्रेंड कर रहा है, जहां यूजर्स फिल्म के आइकॉनिक सीन, गाने और डायलॉग्स शेयर कर रहे हैं. फिल्म की सफलता की बात करें तो 'टाइगर जिंदा है' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था.

सलमान खान उर्फ टाइगर

'टाइगर जिंदा है' ने भारत में 339 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 565 करोड़ रुपये रहा. फुटफॉल्स के मामले में यह 3.08 करोड़ दर्शकों तक पहुंची. यह न सिर्फ 2017 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी, बल्कि ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड भी बनाया. स्पाई यूनिवर्स में यह अब तक की सबसे सफल हिंदी फिल्म है, जिसमें 'एक था टाइगर', 'टाइगर 3' और अन्य फिल्में शामिल हैं. निर्देशक अली अब्बास जफर ने इस फिल्म से सलमान की 'टाइगर' फ्रेंचाइजी को नई ऊंचाई दी.

'टाइगर जिंदा है' का बजट

कहानी की बात करें तो 'टाइगर जिंदा है' 'एक था टाइगर' का सीक्वल थी. सलमान खान ने रॉ एजेंट टाइगर का किरदार निभाया, जो अपनी पत्नी जोया (कैटरीना कैफ) के साथ मिलकर आईएसआईएस जैसे संगठन से नर्सों को बचाने की मिशन पर निकलता है. फिल्म में एक्शन, रोमांस और देशभक्ति का परफेक्ट मिश्रण था. फिल्म की शूटिंग अबू धाबी, ऑस्ट्रिया और मोरक्को जैसे लोकेशन्स पर हुई, जो विजुअली स्टनिंग थे. 'टाइगर जिंदा है' का बजट लगभग 120 करोड़़ रुपये का था.