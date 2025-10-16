बॉलीवुड के ये स्टार कपल्स जी रहे हैं राजाओं जैसी जिंदगी, दूसरे कपल की आलीशान लाइफ देखकर होने लगेगी जलन

बॉलीवुड में हर कपल की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन कुछ स्टार कपल्स ऐसे हैं जिनकी लग्जरी लाइफ देखकर फैंस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं. कोई अपने रॉयल बंगले और फॉरेन वेकेशन्स के लिए मशहूर है, तो कोई अपने स्टाइलिश अंदाज और फैमिली गोल्स के लिए. सोशल मीडिया पर ये स्टार्स जब अपने आलीशान बंगलों, महंगे हॉलीडे ट्रिप्स और फैमिली मोमेंट्स की झलक दिखाते हैं, तो फैंस के दिल से बस एक ही सवाल निकलता है-आखिर कौन सा कपल जीता है सबसे ज्यादा लग्जरियस लाइफ? तो चलिए आज आपको दिखाते हैं बॉलीवुड कपल्स की शानदार लाइफ की झलक.

सैफ अली खान- करीना कपूर खान

बॉलीवुड के सबसे रॉयल कपल्स में गिने जाते हैं सैफ और करीना. पटौदी खानदान की शान सैफ और बॉलीवुड की बेबो यानी करीना, दोनों की लाइफ किसी फेयरीटेल से कम नहीं. जब दोनों अपने शूट से फ्री होते हैं, तो बच्चों तैमूर और जहांगीर के साथ किसी विदेशी लोकेशन पर छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं. मालदीव से लेकर स्विट्ज़रलैंड तक इनके हॉलिडे फोटो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. करीना अकसर कहती हैं कि 'फैमिली टाइम ही असली लग्जरी है' और उनकी पोस्ट्स इस बात को साबित करती हैं.

प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस

ग्लोबल कपल प्रियंका और निक की लाइफ पूरी तरह लग्जरी से घिरी है. अमेरिका के लॉस एंजेलिस में उनका करोड़ों की कीमत वाला मैंशन किसी सपनों के महल से कम नहीं. प्रियंका अक्सर अपनी बेटी मालती मैरी के साथ बिताए हुए प्यारे पल सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. वहीं निक, पत्नी की हर कामयाबी पर गर्व करते नजर आते हैं. कपल का स्टाइल, उनकी ट्रिप्स और फैमिली बॉन्डिंग देखकर फैंस को बस यही लगता है 'लव एंड लग्जरी का परफेक्ट कॉम्बो.'

विक्की कौशल-कैटरीना कैफ

विक्की और कैटरीना की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे एलिगेंट और सिंपल लग्जरी कपल्स में से है. दोनों की केमिस्ट्री सिर्फ फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में भी कमाल की है. विक्की और कैटरीना हर त्योहार को फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं. चाहे दिवाली हो या होली, उनके घर की रौनक देखते ही बनती है. कपल की फोटो से झलकता है कि वे प्यार और खुशियों से भरी जिंदगी जी रहे हैं. अब जब खबरें हैं कि ये दोनों जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं, तो फैंस की खुशी दोगुनी हो गई है.

रणबीर कपूर-आलिया भट्ट

रणबीर और आलिया की जोड़ी आज की जनरेशन की फेवरेट है. शादी के बाद ये कपल अपनी बेटी राहा के साथ खूबसूरत फैमिली मोमेंट्स इंजॉय कर रहा है. दोनों का नया घर 'वास्तु' जितना खूबसूरत है, उतना ही स्टाइलिश भी. आलिया जहां इंस्टाग्राम पर फैमिली फोटोज शेयर करती हैं, वहीं रणबीर अपनी सादगी से सबका दिल जीत लेते हैं. दोनों अपने करियर और पर्सनल लाइफ को जिस तरह बैलेंस करते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है.