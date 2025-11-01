विज्ञापन

एक्टिंग ही नहीं, सिंगिंग में भी माहिर हैं ये बॉलीवुड सितारे, इन फिल्मों अपने सुरों से जीता दिल

जानते हैं ऐसे एक्टर- एक्ट्रेसेस के बारे में जो एक्टिंग के साथ-साथ बेहतरीन सिंगर भी हैं .

एक्टिंग ही नहीं, सिंगिंग में भी माहिर हैं ये बॉलीवुड सितारे, इन फिल्मों अपने सुरों से जीता दिल
एक्टिंग ही नहीं, सिंगिंग में भी माहिर हैं ये बॉलीवुड सितारे
नई दिल्ली:

बॉलीवुड इंडस्ट्री में टैलेंट की कमी नहीं है. यहां कई ऐसे सितारे हैं जो एक्टिंग के साथ-साथ सिंगिंग में भी कमाल दिखा चुके हैं. अपनी एक्टिंग से तो ये दर्शकों का दिल जीतते ही हैं, लेकिन जब ये माइक थामते हैं, तो अपनी सुरीली आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं. आइए जानते हैं ऐसे एक्टर- एक्ट्रेसेस के बारे में जो एक्टिंग के साथ-साथ बेहतरीन सिंगर भी हैं —

1. परिणीति चोपड़ा

परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड की टैलेंटेड और पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. फिल्मों में उनकी एक्टिंग तो दर्शक खूब पसंद करते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वे एक ट्रेंड सिंगर भी हैं. परिणीति कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दे चुकी हैं.

2. श्रद्धा कपूर

श्रद्धा कपूर एक अच्छा एक्ट्रेस होने के साथ ही कमाल की सिंगर भी हैं. उन्होंने “गलियां (Reprise)” और “बेजुबान फिर से” जैसे गानों से अपनी सिंगिंग स्किल साबित की है. श्रद्धा की मधुर आवाज और उनकी एक्टिंग का कॉम्बिनेशन दर्शकों के बीच हमेशा हिट रहता है. सोशल मीडिया पर उनके गाने अक्सर वायरल होते रहते हैं.

3. आलिया भट्ट

आलिया भट्ट ने अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में खास पहचान बनाई है, लेकिन उन्होंने यह भी साबित किया है कि वे सिंगिंग में भी कमाल कर सकती हैं. फिल्म “हाइवे” के गाने “सुहा साहा” और “उड़ता पंजाब” के “इक कुड़ी (Reprise)” में आलिया की आवाज़ को काफी सराहा गया.

4. आयुष्मान खुराना

आयुष्मान खुराना उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों में प्रोफेशनल लेवल पर काम करते हैं. उन्होंने “पानी दा रंग”, “नज्म नज्म”, और “साडी गली आजा” जैसे गानों से दर्शकों का दिल जीत लिया.

5. माधुरी दीक्षित

फिल्म इंडस्ट्री की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित को उनकी एक्टिंग और डांस के लिए पूरी दुनिया जानती है. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि माधुरी एक बेहतरीन सिंगर भी हैं. उन्होंने कई मंचों पर अपनी सिंगिंग का जलवा दिखाया है. उनकी आवाज़ में भी वही ग्रेस और परफेक्शन है जो उनकी अदाकारी में देखने को मिलता है.-

 

