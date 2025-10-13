बॉबी देओल ने माना फ्लॉप रहे भाई सनी देओल के बेटे! अपने बेटे के डेब्यू को लेकर कह गए ये बात

सीनियर एक्टर बॉबी देओल ने अपने बेटे आर्यमन के एक्टिंग डेब्यू के बारे में खुलकर बात की और कहा कि वे फिलहाल उसे लॉन्च करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 90 के दशक की शुरुआत से, जब उन्होंने डेब्यू किया था, तब से समय काफी बदल गया है. बॉबी ने कहा कि उनके जैसे सितारों के बच्चों को खुद को साबित करने के कई मौके मिलते थे लेकिन नई पीढ़ी के पास एक ही मौका होता है. उन्होंने अपने भतीजों करण और राजवीर देओल का एग्जाम्पल दिया और कहा कि फिल्मी परिवार का हिस्सा होना अब कोई फायदे का सौदा नहीं है.

एबीपी लाइव के साथ एक इंटरव्यू में, बॉबी से उनके बेटे के बारे में पूछा गया, जो अब तक उनके साथ कई इवेंट्स में नजर आ चुके हैं. उसके लुक्स की सभी ने तारीफ की है. बॉबी ने बताया कि हालात उनके खिलाफ क्यों हैं. बॉबी ने कहा, "मैं उसे लॉन्च नहीं कर रहा, बल्कि किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रहा हूं जो उसके लिए एक बेहतरीन स्क्रिप्ट लेकर आए. हम अभी इंतजार कर रहे हैं और मैंने अपने बेटे से कहा है कि तब तक खुद पर कड़ी मेहनत करे, क्योंकि समय बदल गया है. जब मैंने शुरुआत की थी, तब भी खुद को साबित करने और बेहतर होने के कुछ मौके मिलते थे."

बॉबी ने माना कि उनका बेटा और धर्मेंद्र का पोता होने के नाते आर्यमन को अपना पहला प्रोजेक्ट पाने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा, उसे खुद को एक एक्टर के तौर पर साबित करना होगा. "ऐसे कई एक्टर हैं जिनके बच्चे आगे बढ़े और सफल नहीं हुए. आमतौर पर बाहरी लोग ही सफल होते हैं. मेरे पिता एक बाहरी व्यक्ति थे, और मैं उनका बेटा होने का सौभाग्य प्राप्त कर सका. लेकिन आखिर में आपका काम ही आपके लिए बोलता है. मेरे भाई के बेटों के लिए भी यह कोई खास अच्छा नहीं रहा है. सिर्फ इसलिए कि वे सनी देओल के बेटे और धर्मेंद्र के पोते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका करियर आगे बढ़ गया. उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, और वे ऐसा कर रहे हैं."

सनी देओल के बड़े बेटे करण ने फिल्म पल पल दिल के पास से डेब्यू किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही. उन्होंने इस फिल्म में सहर बाम्बा के साथ काम किया, जिन्होंने हाल ही में द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में बॉबी के किरदार की बेटी का किरदार निभाया था.