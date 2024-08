Bigg Boss OTT 3 Finale अपडेट, 5th, 4th और 3rd इविक्शन की डिटेल आई सामने, टॉप 2 में पहुंचे ये कंटेस्टेट तो फैंस बोले- फ्लॉप सीजन

2 अगस्त अहम दिन साबित होने वाला है, जो कि आज है क्योंकि बिग बॉस ओटीटी 3 के फिनाले के साथ इस सीजन का विनर फैंस को मिलने वाला है. इसके चलते अपडेट सामने आ रहे हैं. जहां कहा जा रहा है कि फिनाले में स्त्री 2 की कास्ट श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव नजर आएंगे तो वहीं अब इविक्शन का बड़ा अपडेट आया है, जिसमें टॉप 2 कंटेस्टेंट से लेकर पांचवे, चौथे और तीसरे स्थान पर कौन पहुंचा है. इसे लेकर जानकारी सामने आई है, जिसके बाद फैंस पूरे सीजन को फ्लॉप कहते हुए नजर आ रहे हैं.

बिग बॉस से जुड़ी खबरें देने वाले एक्स पेज बिग बॉस तक में एक ट्वीट शेयर किया गया, जिसमें बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 ग्रैंड फिनाले का अपडेट शेयर किया गया है. इसमें लिखा गया, साई केतन राव इविक्ट हो गए हैं पांचवे स्थान पर. कृतिका मलिक इविक्ट हो गई हैं, चौथे स्थान पर पहुंचकर. तीसरे स्थान पर रणवीर शौरी हैं, जो तीसरे स्थान पर फिनाले रेस से बाहर हो गए हैं. जबकि टॉप 2 में सना मकबूल और नेजी पहुंचे हैं.

#BiggBossOTT3 GRAND FINALE



☆ Sai Ketan Rao was EVICTED, finishing in 5th place.

☆ Kritika Malik was EVICTED, finishing in 4th place.

☆ Ranvir Shorey is also out of the race, finishing in 3rd place.

☆ TOP-2: Sana Makbul and Naezy#BiggBoss_Tak