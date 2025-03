Sikandar Salman Khan: सिकंदर की रिलीज से पहले सलमान खान के को-स्टार का बड़ा बयान, बोले- किस्मत का नहीं, सब...

सलमान खान (Salman Khan) देश के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक हैं, जिनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. वे न सिर्फ अपनी ऑन-स्क्रीन परफॉर्मेंस और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी दरियादिली और दूसरों की मदद करने की आदत भी लोगों को खूब पसंद आती है. सलमान खान उन चुनिंदा सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से सफलता हासिल की है। न सिर्फ उनके फैंस, बल्कि उनके को-स्टार्स भी इस बात से सहमत हैं. अभिनेता आदि ईरानी, जिन्होंने साल 2001 में आई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में सलमान खान के साथ स्क्रीन साझा की थी, ने कहा, 'किस्मत का नहीं, सब मेहनत का खेल है. बहुत मेहनत की है सलमान ने, इसी वजह से वह आज सलमान खान हैं. लोग उन्हें पसंद करते हैं, वह बहुत इंटेलिजेंट भी हैं.'

